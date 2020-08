Prefeitura assina convênio para sede administrativa da Polícia Civil

Prefeito João Coloniezi e secretário de Segurança do Estado, coronel Rômulo Soares, assinaram termo na quarta-feira (12) para aluguel de imóvel que será setor administrativo da Polícia Civil

A Prefeitura Municipal de Ibiporã assinou esta semana termo de convênio com a Secretaria da Segurança Pública do Paraná para que o município alugue um imóvel para a instalação do setor administrativo da Polícia Civil. Na última quarta-feira (12), o prefeito João Coloniezi esteve na sede da Secretaria, em Curitiba, acompanhado pelo delegado de Ibiporã, Vitor Dutra de Oliveira, para assinar o termo. O documento foi assinado ainda pelo Secretário de Segurança, coronel Rômulo Marinho Soares.

A assinatura do convênio permitirá a saída do setor administrativo da Polícia Civil do prédio anexo à cadeia pública da cidade, permitindo que os policiais civis atuem desempenhem exclusivamente o serviço de investigação. O Município alugou uma residência na avenida dos Estudantes, 1.046, na antiga Casa das Irmãs de Santa Marta, próximo ao Hospital Cristo Rei. “Na nova sede, a população será melhor atendida pela Polícia Civil, porque vamos poder dar andamento a processos de investigação da cidade”, explicou o delegado.

Caberá à Secretaria arcar com os outros custos do imóvel, como internet, luz e água, por exemplo, bem como a garantia da segurança do local, aplicando meios materiais e humanos. Para o secretário da Segurança Pública, coronel Romulo Marinho Soares, a ação garante apoio à Polícia Civil, maior celeridade nos serviços de investigação, e atende uma demanda antiga dos municípios.

Além do registro de boletins de ocorrência, a população poderá fazer carteira de identidade e o alistamento militar – que hoje são realizados na Junta Militar, localizada na sede da Prefeitura - na nova sede administrativa da Polícia Civil. Também haverá um espaço para atender mulheres e crianças vítimas de violência.

Com a mudança, considerada como um marco histórico para a cidade, o prédio da cadeia pública que foi inaugurado em 1985, passará a abrigar apenas os presos. Assim, a carceragem fica em um local e o administrativo da delegacia em outro. O Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) passa a assumir de uma vez as atividades de controle de preso, que não é função do delegado e dos policiais que atuam na cadeia.

Segundo João Coloniezi, o encontro em Curitiba foi muito proveitoso, visto que a nova unidade da delegacia do município é uma ação muito solicitada pela população. “Com a assinatura deste convênio, vamos dar mais tranquilidade tanto para os servidores, quanto para a nossa população de Ibiporã, que é o ponto mais importante deste acordo”, comentou o prefeito.

Transferência de presos

Durante o encontro em Curitiba, o secretário Rômulo Marinho assumiu o compromisso com o prefeito João Coloniezi de transferir para a nova cadeia pública de Londrina – que está em fase final de construção – os presos encarcerados em Ibiporã. A nova unidade prisional foi anunciada em 2019 pelo governo do estado e terá capacidade para 722 presos.

Além da transferência dos presos, o prefeito ouviu do secretário a notícia de que o atual prédio da cadeia deverá ser demolido e no terreno construída a nova delegacia da cidade. Para isso, o prefeito se comprometeu em passar para o estado a posse definitiva do terreno onde hoje se encontra a delegacia e a cadeia da cidade.

