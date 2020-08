Prefeitura de Ibiporã vai alugar imóvel para nova sede da Polícia Civil

Prefeito João Coloniezi confirmou que a Prefeitura firmará convênio com a Secretaria de Estado da Segurança para que sede administrativa tenha novo endereço

A sede administrativa da Polícia Civil terá em breve um novo endereço. Em reunião realizada na terça-feira (04) o prefeito de Ibiporã, João Coloniezi, confirmou ao delegado de Polícia Civil, Vitor Dutra de Oliveira, ao escrivão da Polícia Civil de Ibiporã, Flaubert Semprebom, e ao o vice-presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), Samir Basso, e representantes do Conselho, que em breve a delegacia vai funcionar em um prédio alugado pela Prefeitura. O imóvel está localizado na avenida dos Estudantes, próximo ao Hospital Cristo Rei.

Com a mudança, considerada como um marco histórico para a cidade, o prédio da cadeia pública que foi inaugurado em 1985, passará a abrigar apenas os presos. Assim, a carceragem fica em um local e o administrativo da delegacia em outro. O Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) passa a assumir de uma vez as atividades de controle de preso, que não é função do delegado e dos policiais que atuam na cadeia. “Com a assinatura deste convênio, vamos dar mais tranquilidade tanto para os servidores, quanto para a nossa população de Ibiporã, que é o ponto mais importante deste acordo”, comentou o prefeito.

Na avaliação de Coloniezi, a nova sede da Polícia Civil proporcionará um atendimento mais humanizado aos moradores da cidade. “A separação da sede da delegacia e da cadeia, garantirá um melhor atendimento à população, em um ambiente mais agradável, humanizado e seguro. É uma situação que o município assume, atendendo aos anseios da nossa sociedade e isso está bem encaminhado com o delegado Vitor”, ressaltou o prefeito.

Para o delegado Vitor Dutra de Oliveira, o espaço atende todas as necessidades, já que está em um excelente local, facilitando o acesso da população. “O espaço é ideal para nosso setor de investigação e cartórios, importantes nas investigações. Vamos prestar um serviço melhor para comunidade”, assegurou o delegado. Além disso, Oliveira pretende criar um setor exclusivo para crianças vítimas de crimes, dando assim o tratamento adequado. “Serão feitas algumas adaptações para melhorar a acessibilidade e a partir daí vamos começar o trabalho. Também pretendemos criar um setor exclusivo para o atendimento à mulher, para que ela tenha conforto e tranquilidade no momento em que vai fazer uma denúncia de agressão”, disse.

Samir Basso destacou a participação do Conselho nas ações de segurança. “Esse é o papel do Conseg. Essa nova gestão sabe do compromisso com a sociedade e entende que trabalhando em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil, Governo Municipal e a Câmara, quem ganha é a população. O pensamento tem que ser macro. Temos que olhar para um todo, pois é a população que precisa ganhar”, argumentou o vice-presidente do Conseg.

Na próxima sexta-feira (7), o secretário da Segurança Pública do Paraná, Romulo Marinho Soares deve vir a Ibiporã para um encontro com o prefeito João Coloniezi e formalizar o convênio entre Estado e Município.

