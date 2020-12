Prefeitura entrega revitalização da Taquara do Reino

Última benfeitoria entregue foi a aquisição definitiva do Campo de Futebol Pedro Baldine, que agora pertence oficialmente à comunidade local

A Prefeitura Municipal de Ibiporã entregou oficialmente no domingo, 13 de dezembro de 2020, as obras de revitalização realizadas na Taquara do Reino (asfalto, sinalização, passeio, água e esgoto) e também a aquisição definitiva do Campo de Futebol Pedro Baldine, que agora pertence oficialmente à comunidade local. Estiveram presentes o prefeito municipal João Coloniezi, os vereadores Miro Despachante e Kleber Machado, secretários e diretores da administração, atletas e moradores da comunidade.

Mais de um milhão de reais em recursos próprios do município foram investidos nas obras. Há um ano, os cerca de 800 moradores do bairro já receberam todas as ruas recapeadas. Foram executados aproximadamente 10.600m² de pavimentação, reparos de meio fio e sarjeta, e sinalização viária. Além da melhoria na pavimentação, foram executados os serviços de tapa buraco, limpeza de vias, podas de árvores e desobstrução de bocas de lobo. O valor investido na obra é de cerca de R$500 mil, provenientes de recursos municipais. “A Prefeitura de Ibiporã sabe que o asfalto recuperado leva dignidade aos moradores, melhorando as condições de trafegabilidade, além de assegurar a segurança e conforto dos pedestres e motoristas. A qualidade do asfalto que está sendo utilizada no centro é a mesma dos bairros, pois a nossa prioridade é levar qualidade de vida a todos os munícipes, sem distinção”, salientou o prefeito.

Além destas benfeitorias, outras duas importantes obras estão em andamento na Taquara do Reino – a reforma e ampliação da Escola Municipal Presidente Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, e a construção de um complexo industrial da Gelprime, empresa do grupo Vancouros. O investimento na planta que produzirá colágeno hidrolisado e gelatina para as indústrias farmacêutica e alimentícia é de cerca de R$ 300 milhões, com a geração de 350 empregos diretos, além de inúmeros indiretos ligados à logística e insumos. O barracão começou a ser construído em abril deste ano, com previsão de inauguração para novembro de 2021.