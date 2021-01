Prefeitura fecha para atendimento ao público até 15 de janeiro

Motivo é o fechamento do ano fiscal. Atendimento ao público voltará ao normal no dia 18 de janeiro

Em função do fechamento do ano fiscal, a Prefeitura Municipal de Ibiporã está fechada para atendimento ao público até o dia 15 de janeiro, havendo somente expediente interno. A exceção é apenas para o atendimento das empresas que vierem a participar de processos licitatórios previamente agendados para este período, no Departamento de Licitações.

O atendimento ao público voltará ao normal no dia 18 de janeiro, uma segunda-feira, a partir das 8 horas.

Algumas secretarias municipais também estão com expediente alterado neste início de janeiro em função das férias dos servidores municipais.

Confira:

Agência do Trabalhador e Secretaria Municipal do Trabalho: De 4 a 8 de janeiro apenas trabalhos internos. O atendimento ao público voltará ao normal a partir da próxima segunda-feira, 11 de janeiro. Mais informações: 3178-0224.

Cultura

Biblioteca Pública: De 4 de janeiro a 2 de fevereiro de 2021, a Biblioteca estará fechada devido às férias dos servidores.

Museu do Café: De 4 de janeiro a 2 de fevereiro de 2021, o Museu do Café estará fechado.

Educação: até o dia 08 de janeiro recesso para todo o quadro da Rede Municipal de Ensino e os 15 dias de férias restantes, correspondentes ao trabalho desempenhado no ano de 2020, ficam previstos para o período de 11 a 25 de janeiro de 2021.

O calendário do ano letivo de 2021 será divulgado em breve.

Tributação: retoma o atendimento ao público no dia 18. Mais informações pelo telefone (43) 3178-8474, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, ou pelo e-mail: tributacao@ibipora.pr.gov.br.

O contribuinte também pode solicitar alguns serviços municipais no site da Prefeitura Municipal de Ibiporã – www.ibipora.pr.gov.br - aba “Serviços online” - “Protocolo”. Após fazer o cadastro (com login e senha), preencher os campos obrigatórios e solicitar o serviço, o cidadão receberá um número de protocolo para acompanhar em tempo real todo o processo.

Outra ferramenta online para consulta de processos disponibilizada recentemente pelo governo municipal é o aplicativo Oxy Cidadão. A navegação é simples e intuitiva, e o app pode ser logado por meio de um cadastro simples para uso, com CPF e senha, ou por uma conta do Google ou Facebook. O app está disponível para download gratuito nas principais lojas de aplicativos para smartphones - Play Store e Apple Store.

IPTU

O Departamento de Tributação informa que o vencimento do IPTU 2021 para pagamento em quota única, à vista, com 7,5% de desconto, será em 10 de abril. Quem optar pelo parcelamento, em até oito vezes, sendo que o montante de cada parcela mensal não poderá ser inferior a R$ 50,00, também terá a primeira parcela vencendo em 10 de abril, e as demais para o dia 10 dos meses subsequentes.

Este ano, o IPTU foi reajustado no índice geral de 5,20%, de acordo com a variação acumulada em 12 meses do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), de 01 de dezembro de 2019 a 30 de novembro de 2020.

Os carnês começam a ser distribuídos pelos Correios a partir de fevereiro.

