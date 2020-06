Prefeitura higieniza unidades de saúde de Ibiporã

Ação começou este final de semana na UBS do Jardim San Rafael e será realizada em todas as UBSs e ruas do entorno. Objetivo é evitar proliferação do novo coronavírus

A Secretaria de Saúde de Ibiporã, com o apoio do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) e Secretaria Municipal de Obras, realizou, neste final de semana, o serviço de higienização da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim San Rafael e ruas do entorno. Um cronograma está sendo elaborado para a ação alcançar todas as UBSs, hospitais e principais vias do município, além de todos os pontos de ônibus. O objetivo é desinfetar pontos da cidade a fim de evitar a propagação do novo coronavírus.

A higienização dos espaços e ruas é realizada com uma solução à base de hipoclorito granulado e água, cuja concentração não é nociva à saúde humana, mas muito eficiente para matar e inativar agentes patológicos. Para a desinfecção, os servidores utilizam pulverizadores e equipamentos de proteção individual (EPIs) – roupas especiais, botas, luvas, máscaras e óculos. “A descontaminação das UBSs e espaços com grande fluxo de pessoas é uma maneira rápida e eficaz para se minimizar a propagação do vírus. A Prefeitura está preocupada em tomar todas as medidas necessárias para garantir a saúde da população”, ressalta o secretário de Saúde, Paulo Zaparolli.

O secretário reforça a importância de a população continuar colaborando com as medidas de combate ao Covid-19, como o isolamento social, higienização frequente das mãos e superfícies de contato, utilizar máscara de barreira, manter o distanciamento social e, ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o braço na dobra do cotovelo.