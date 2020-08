Prefeitura implanta abrigo provisório para moradores em situação de rua

Por conta da pandemia de Covid-19, ginásio do Jardim Pérola foi adaptado para acolher temporariamente população em situação de rua de Ibiporã

Com o objetivo de ampliar o acolhimento e a proteção social da população em situação de rua durante a pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio da Secretaria de Assistência Social, está desenvolvendo o projeto “Mãos que Acolhem – Acolhimento Provisório de Pessoas em Situação de Rua”. Com a interrupção das atividades e eventos esportivos por conta da pandemia, o ginásio do Jardim Pérola foi adaptado para acolher esta população.

A entrega ocorreu na sexta-feira (14) e contou com as presenças do prefeito João Coloniezi, do vereador Rafael da Farmácia, da secretária de Assistência Social, Ireny Sorge, da chefe do escritório regional da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), Deise Tokano, autoridades eclesiásticas (padre André Luiz e pastor Marcelo Ciaca), e representantes de entidades que realizam algum tipo de trabalho com este público.

Segundo a Secretaria de Assistência Social, 25 pessoas vivem nas ruas da cidade de maneira fixa e cerca de 15 utilizam o município como passagem. No abrigo, os moradores em situação de rua terão acesso a hospedagem, alimentação, banho, cuidados de higiene pessoal, lavanderia, avaliação das condições de saúde, testagem para a Covid-19, atendimento psicossocial e encaminhamento para qualificação profissional. O trabalho será realizado em parceria com algumas secretarias municipais para o desenvolvimento de atividades que mantenham as pessoas ocupadas durante o dia. A Secretaria de Assistência Social também tem se reunido com entidades que já realizam algum tipo de trabalho com a população de rua para que concentrem as atividades neste abrigo.

Um assistente social já está abordando os moradores em situação de rua para conhecerem o espaço. Também será realizado um trabalho junto à população para que evitem dar esmolas e, assim, essas pessoas possam buscar o serviço de acolhimento do município.

A secretária ressalta a importância do trabalhado articulado entre o poder público e sociedade civil para o sucesso da iniciativa. “Com o abrigo temporário, o governo municipal quer garantir o isolamento social desta população neste período de frio e pandemia da Covid-19, minimizando, desta forma, os riscos de transmissão do vírus. Esta ação articulada coloca à disposição destas pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social uma estrutura que possibilitará um acolhimento digno, que ao mesmo tempo atenda as especificações do Ministério da Saúde, permitindo, sobretudo, a preservação da vida”, argumenta Ireny. O trabalho respeitará todas as orientações de proteção, distanciamento e higiene recomendadas pelas autoridades sanitárias.

“O poder público precisa fazer todo o possível para proteger os cidadãos que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social. Especialmente neste momento de pandemia, não é seguro para ninguém permanecer nas ruas e por isso estamos oferecendo alternativas a essas pessoas”, destaca o prefeito João Coloniezi.

Atualmente, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) realiza um trabalho de abordagem à população em situação de rua, o qual consiste em compreender a particularidade de cada história e buscar soluções, como entrar em contato com familiares, encaminhamento para abrigos, orientação da emissão de documentos e acompanhamento psicossocial. O governo municipal planeja, futuramente, implementar o acolhimento institucional à população em situação de rua de Ibiporã.

Caroline Vicentini/NCPMI