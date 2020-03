Prevenção ao novo coronavírus altera atendimentos na Prefeitura

Suspensão total ou parcial dos atendimentos objetiva evitar a proliferação da doença em Ibiporã

A fim de resguardar a saúde de toda a população, baseada nas medidas restritivas determinadas pelo Decreto 4.230/2020, do Governo do Paraná, e na Nota Técnica nº01/2020, emitida na terça-feira (17) pela Prefeitura Municipal de Ibiporã, que orienta a população sobre como agir diante da pandemia do novo coronavírus e também como funcionarão os serviços públicos e o atendimento aos cidadãos, o governo municipal informa sobre as alterações nos atendimentos dos entes e órgãos públicos da administração direta e indireta para evitar a proliferação da doença no município.

Confira:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

CCI - em caráter temporário e excepcional, por prazo indeterminado, está suspenso o atendimento de idosos nos Centros de Convivência (CCI Centro e San Rafael);

SCFV – a partir de segunda-feira (23) está suspenso em caráter temporário e excepcional, por prazo indeterminado, o atendimento de crianças e adolescentes nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Centro, Ambiental e Taquara do Reino;

CRAS e CREAS – a partir do dia 23, o atendimento nos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS será parcial, mantendo o atendimento ao público em casos de urgência;

CASA LAR – Está suspenso parcialmente o atendimento do Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes. A Casa Lar São Francisco de Assis, por ser um serviço essencial não deixará de atender as crianças e adolescentes acolhidos, ou os que vierem a ser acolhidos, apenas a equipe técnica (Coordenação, Assistente Social e Psicóloga) executará serviços internos e tele trabalho;

DEFENSORIA PÚBLICA - a partir de segunda-feira (23) também está suspenso em caráter temporário e excepcional, por prazo indeterminado, a o atendimento da Defensoria Pública;

- Suspensão parcial do atendimento no Órgão Gestor da Secretaria de Assistência Social, o qual executará serviços internos, fechado ao público.

CULTURA

Aulas dos cursos

As aulas de todos os cursos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo estão suspensão a partir do dia 23 de março.

A medida inclui também as atividades do projeto “Ibiporã Cultural”, no Jardim San Rafael, e segue decisão do Governo do Estado e do Município de suspender as aulas nas redes estadual, municipal, particular e nas universidades para evitar a aglomeração de alunos e pessoas em espaços públicos, e com isso reduzir a possibilidade de contágio.

As aulas ficam suspensas por tempo indeterminado e os pais e alunos deverão se manter informados sobre as datas do retorno, por meio das redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo (Facebook e Instagram) e do site oficial: http://culturaeturismo.ibipora.pr.gov.br/.

Bibliotecas

Fica suspenso, por tempo indeterminado, o atendimento ao público nas três bibliotecas do município (Pública, Cidadã e Indústria do Conhecimento) e também nos museus (Museu do Café e Museu Histórico). A Casa de Artes e Ofícios Paulo VI, também considerada um espaço museal, está fechada para reformas.

As devoluções de livros ficam suspensas sem prejuízo ou cobrança de multa dos usuários. Os mesmos devem ser devolvidos após a reabertura das bibliotecas ao público, que serão informadas pelos canais de comunicação da Secretaria de Cultura e Turismo e da Prefeitura de Ibiporã.

8º ENCONTRO DE DANÇA É ADIADO

O 8º Encontro de Dança de Ibiporã, que estava marcado para acontecer de 29 de abril a 3 de maio, foi adiado para uma data ainda a ser definida.

Os bailarinos e companhias inscritas no evento serão informados sobre as nova datas por meio do site oficial da Secretaria de Cultura e Turismo: http://culturaeturismo.ibipora.pr.gov.br/ e das nossas redes sociais:

Facebook (https://www.facebook.com/fundacaoculturaldeibipora/)

Instagram (https://www.instagram.com/culturaeturismoibipora/).

EDUCAÇÃO

A partir de segunda-feira (23) estão suspensas, por tempo indeterminado, as aulas nas escolas públicas municipais e estabelecimentos de ensino privados. A recomendação da Secretaria Municipal da Saúde é para que as famílias evitem deixar as crianças com avós ou pessoas idosas durante o período de recesso, já que os idosos formam o grupo de maior risco dos efeitos do coronavírus.

ESPORTE

A Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer (Serla) suspende em caráter temporário e excepcional, a partir de 21 de março (sábado), todas as competições, eventos, projetos, Escolinhas e atendimento ao público de todas as modalidades e categorias atendidas por esta Secretaria, inclusive a locação de espaços esportivos.

A pasta reforça que está tomando todas as medidas necessárias para a prevenção e contenção do COVID-19.

TRABALHO

Agência do Trabalhador – A Agência do Trabalhador está atendendo uma pessoa por vez. A sugestão é que a população, quando possível, utilize as plataformas virtuais de atendimento: o portal Emprega Brasil e os aplicativos para dispositivos móveis Sine Fácil Trabalhador e Sine Fácil Empregador. Na aba “Serviços Online”, disponível no site da Prefeitura de Ibiporã (www.ibipora.pr.gov.br) há uma série de serviços que podem ser acessados. Mais informações: 3178-0224/3258-9355.

CTTI - Estão suspensos por tempo indeterminado as inscrições e cursos realizados no Centro Tecnológico do Trabalhador de Ibiporã (CTTI). Mais informações: 3178-0222/0223.

Sala do Empreendedor- Todos os atendimentos da Sala do Empreendedor de Ibiporã terão que ser agendados pelo telefone: 3178-0240/3178-0241.

TRIBUTAÇÃO

O Departamento de Tributação e Fiscalização, localizado no piso térreo da Prefeitura de Ibiporã, está desde quarta-feira (18) com o atendimento presencial ao público suspenso, sendo que o mesmo está ocorrendo por telefone: 3178-8474 e e-mail: tributacao@ibipora.pr.gov.br.

SAÚDE

A fim de evitar a aglomeração de pessoas, a Secretaria Municipal de Saúde suspendeu ou alterou os horários de atendimento de alguns serviços:

- A dispensação de medicamentos na farmácia das Unidades Básicas de Saúde será a partir das 09h00 até o horário de fechamento;

- A Farmácia Municipal, localizada no Centro de Saúde, funciona das 09h00 as 19h00;

- A sala de vacinação das Unidades de Saúde funciona no horário das 11h00 as 16h00, com exceção do Centro de Saúde que funciona das 12h00 as 18h00, e das UBS Olemário Mendes Borges (John Kennedy) e UBS Prefeito Mauro José Pierro (Taquara do Reino) que funcionam no horário das 11h00 às 15h30min. Os pacientes que forem se vacinar no Centro de Saúde devem entrar pela recepção do serviço de Odontologia (porta de baixo);

- Todos os pacientes que chegam às Unidades de Saúde passam por triagem inicial antes de serem direcionados aos atendimentos. Se o usuário puder adiar a ida aos serviços de saúde, orientamos que aguarde a normalização da situação;

- Suspensão do funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e Setor de Odontologia das Unidades Básicas de Saúde, a partir de 18 de março de 2020 até ulterior;

- Suspensas as coletas de exames de preventivo de câncer de colo de útero, puericultura, grupos de educação popular/terapêuticas, atendimentos em grupo a partir do dia 18/03/2020 até a próxima recomendação;

- Na rede farmacêutica privada devem suspender os serviços farmacêuticos, exceto a aplicação de injetáveis;