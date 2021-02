Pronto Atendimento Odontológico passa a funcionar no Centro de Saúde

Atendimento a urgências e emergências no período das 16 às 20h mudou da UPA para Posto Central. Objetivo é evitar risco de transmissão do coronavírus para profissionais e pacientes

A partir de agora, munícipes que necessitarem de atendimento para urgências e emergências odontológicas devem procurar o Centro de Saúde (Posto Central), localizado em frente à Prefeitura. O Pronto Atendimento Odontológico, que funcionava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), foi transferido para o centro odontológico da UBS para evitar o risco de transmissão do coronavírus para profissionais e pacientes.

O Pronto Atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 16 às 20 horas. No PA são atendidos casos como dente fraturado, dores relacionadas a canal e problemas na gengiva. Ao chegar ao local, os pacientes passam por uma triagem baseada em uma classificação de risco por cores, para depois serem encaminhadas ao dentista. “Se a pessoa está com dor, rosto inchado, ela é medicada e, posteriormente, orientada a procurar o posto de saúde no outro dia para os direcionamentos necessários. Traumas de face são mandados para o hospital de referência”, explica a coordenadora de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde, Kelly Regina da Silva Lima.

A coordenadora enfatiza que os profissionais de saúde bucal estão seguindo rigorosamente as orientações de prevenção e controle da transmissão da Covid-19. “Há um intervalo maior entre as consultas para que seja feita a descontaminação completa dos equipamentos, superfícies e pisos entre um atendimento e outro, além da ventilação do consultório. As equipes estão utilizando todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) no ambiente clínico, tais como gorro descartável, óculos de proteção, protetor facial, máscara, capote, avental, luvas.

Solicitamos que as pessoas que procurarem o atendimento sigam rigorosamente os protocolos de segurança, como a utilização de máscara de barreira, higienização das mãos e não levar acompanhante, a menos que seja idoso ou criança. Caso a pessoa esteja com febre, a orientação é, se puder, aguardar sete dias, para depois procurar atendimento. Estas medidas são obrigatórias para a redução do risco de contágio. Pedimos os munícipes procurem o atendimento apenas quando realmente precisar, aquilo que possa ser adiado deve esperar”, ressalta Kelly. É necessário portar um documento de identidade e o Cartão SUS.

Retomada/Atendimentos Eletivos

Os atendimentos odontológicos eletivos, que estavam suspensos em função da pandemia do novo coronavírus, também estão sendo retomados gradativamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), além das urgências e emergências. Desde novembro, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado na Av. Santos Dummont, 132, Shopping Terra Bonita, também está atendendo as consultas eletivas.

No final de janeiro, foram retomadas as consultas nas UBSs do San Rafael, Serraia, Bom Pastor, Centro de Saúde e Jardim John Kennedy. Até o dia 18 de fevereiro, também retornarão os atendimentos eletivos dos pacientes referenciados nas unidades da Vila Esperança, Jardim John Kennedy e Taquara do Reino.

Por enquanto, as urgências e emergências dos pacientes referenciados nestas unidades e na UBS do Pérola, cujo atendimento odontológico está suspenso por ser referência na atenção a sintomáticos respiratórios, estão sendo atendidas no CEO.

