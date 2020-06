Sala do Empreendedor é Selo Ouro de referência em atendimento

Reconhecimento do Sebrae/PR foi concedido a rede de parceiros pelo desempenho no atendimentos aos MEIs, na promoção da sustentabilidade e na competitividade dos negócios

A Sala do Empreendedor de Ibiporã é SELO OURO de Referência em Atendimento concedido pelo Sebrae/PR, referente ao ano de 2019. Em 2017 e 2018 a Sala já havia conquistado o Selo Prata e agora veio o Ouro.

O reconhecimento do Sebrae/PR foi conferido este mês à rede de parceiros pelo desempenho no atendimento aos Microempreendedores Individuais (MEIs), na promoção da sustentabilidade e na competitividade dos negócios. O Selo de Referência em Atendimento foi concedido a 142 Salas do Empreendedor. Ao todo, 82 Salas conquistaram o Selo Ouro, 47 ficaram com o Prata e 13 levaram o Bronze.

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o evento de premiação foi realizado de forma online. As salas do empreendedor participantes haviam recebido anteriormente do Sebrae caixas fechadas com cadeado contendo o troféu do reconhecimento, mas somente durante o evento foi divulgado o código para abertura do cadeado e revelação de qual a categoria do Selo, divididas em Bronze, Prata e Ouro. As Salas do Empreendedor que obtiveram entre 75 e 80 pontos receberam o Selo Bronze; de 81 a 90, o Prata; e acima de 91, o Selo Ouro. A Sala do Empreendedor de Ibiporã recebeu 97 de 100 pontos, destacando-se pelo excelente atendimento aos clientes, soluções eficazes ofertadas aos MEIs e capacitação dos atendentes. Em 2019 foram realizados 9.113 atendimentos.

O prêmio Reconhecimento Referência em Atendimento Salas do Empreendedor 2019/2020 tem como critérios: atendimento, gestão e soluções para clientes. Os parceiros são avaliados de acordo com a nota dada pelos clientes atendidos, estrutura física, cliente oculto, soluções diversificadas, resultados de atendimento, capacitação da equipe, comunidades digitais e planejamento.

Segundo a secretária do Trabalho, Maria Romana, “o governo municipal tem trabalhado para transformar a realidade dos microempreendedores de Ibiporã, por meio de ações que visam aprimorar a gestão, aumentar a qualidade, produtividade e competitividade dos empreendedores, através de oficinas, consultorias, palestras, atendimentos com consultores credenciados pelo Sebrae, curso "Bom Negócio Paraná", em parceria com a Universidade Estadual de Londrina (UEL), e o programa de microcrédito Banco do Empreendedor, em parceria com o governo estadual e Fomento Paraná”, pontua a secretária do Trabalho.

Sala Do Empreendedor

Desde março de 2019 a Sala do Empreendedor funciona no Centro Tecnológico do Trabalhador de Ibiporã (CTTI), proporcionando maior comodidade aos munícipes que fazem uso dos serviços, com novas e melhores instalações e a facilidade de um amplo estacionamento.

O endereço é Praça Ciro Ibirá de Barros, 176. Durante a pandemia, a preferência é para que os atendimentos sejam agendados. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas. Telefone: 3178-0241.

Caroline Vicentini/NCPMI