Saúde: Campanha de vacinação contra a gripe tem sistema “drive thru”

Idosos têm a possibilidade de serem imunizados sem sair do carro. Segunda e terça a vacinação ocorre em três espaços esportivos

Começou ontem (23) e segue até 22 de maio a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe (Influenza). O dia “D” de mobilização nacional para a vacinação acontece no dia 9 de maio (sábado).

Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. A campanha traz mudanças em função da pandemia do coronavírus. Além da antecipação do período, que normalmente tem início em abril, será ampliada para além dos postos de vacinação. O objetivo é evitar a aglomeração de pessoas e aumentar a cobertura vacinal. Em Ibiporã, nesta semana, a imunização ocorrerá em três espaços esportivos e os agentes de saúde também irão até as residências dos idosos.

Na segunda e terça (23 e 24), a imunização ocorre das 8 às 17 horas no ginásio de esportes Munhecão, Quadra Poliesportiva Sopinha, no Jardim San Rafael, e Quadra do CAIC Alberto Spiaci, na Vila Esperança. Há inclusive a possibilidade de o idoso receber a dose dentro do carro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em cada ponto de vacinação quatro a cinco equipes realizam a vacinação, para que o atendimento seja o mais rápido possível. “Os pontos de vacinação foram escolhidos por serem locais amplos, seguindo a orientação do Ministério da Saúde de não imunizar os idosos nas unidades de saúde, que são locais onde estarão os pacientes com sintomas respiratórios para atendimento”, esclarece a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Vanessa Luquini. A servidora acrescenta que a ação está recebendo o apoio do Corpo de Bombeiros para organizar o local e garantir distância mínima de dois metros entre os idosos.

De acordo com a Secretaria de Saúde, os idosos que não puderem se deslocar de carro, não se sentirem seguros, os acamados ou com mobilidade reduzida podem aguardar em casa, que estão sendo programadas para os próximos dias outras estratégias, tais como vacina nas residências.

Para se imunizar, é necessário portar documento com foto, Cartão SUS e cartão de vacina, se tiver.

Profissionais de Saúde

Os profissionais de Saúde serão imunizados em seus locais de trabalho e devem apresentar documento comprobatório.

Neste ano, o Ministério da Saúde mudou o início da campanha, de abril para março, para proteger de forma antecipada os públicos prioritários contra os vírus mais comuns da gripe. “A vacina contra influenza não tem eficácia contra o novo coronavírus, porém, neste momento, auxiliará os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde”, ressalta Vanessa Luquini. A vacina contra a Influenza não previne contra o coronavírus, mas pode evitar internações decorrentes da síndrome provocada pelo H1N1.

Ibiporã possui 6.009 idosos e 898 trabalhadores de saúde. A meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um desses públicos.

Outros públicos

A etapa seguinte da campanha terá início no dia 16 de abril com objetivo de vacinar doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança e salvamento. A última fase, que começa no dia 9 de maio, priorizará crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Sarampo

A Secretaria de Estado da Saúde informa que a campanha de vacinação contra o sarampo foi prorrogada e que a imunização contra a doença seguirá para a faixa etária de 20 a 49, por tempo indeterminado.