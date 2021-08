Secretaria Municipal de Saúde inicia campanha de arrecadação de frascos para armazenamento de leite materno

Os frascos de vidro serão utilizados na Sala de Coleta de Leite Humano

O mês de agosto é dedicado à conscientização sobre o aleitamento materno. A campanha nacional “Agosto Dourado”, tem como objetivo reforçar a importância da amamentação, uma vez que o leite materno tem todos os nutrientes que o bebê precisa até o sexto mês de vida.

A Secretaria Municipal de Saúde, com o intuito de fazer parte desta campanha e também trabalhar com estas ações, não só este mês, mas de forma concreta, dá início à campanha de arrecadação de frascos de vidro, para armazenamento de leite materno.

Os frascos poderão ser doados em qualquer unidade de saúde do município: UBSs, UPA, CEO, CREMI, Centro de Vacinação, CAPS Adulto e Infantil, Serviço Social e Secretaria de Saúde. Os recipientes deverão ser de vidro, como por exemplo, potes de azeitona, maionese, palmito e café solúvel.

Estes recipientes serão utilizados na Sala de Coleta de Leite Humano, que será implantada no município. A estruturação do posto de coleta visa contribuir na diminuição dos substitutos do leite materno que podem causar prejuízos para a saúde do bebê, reduzir o consumo de fórmulas e aumentar a conscientização da população sobre a necessidade da amamentação exclusiva, contribuindo para a estimulação e o desmame precoce.

Atualmente, Ibiporã conta com uma ampla rede de serviços de saúde e, para a implantação deste novo serviço, o município possui uma equipe especializada e disposta, composta por enfermeiro, auxiliar de enfermagem, médico pediatra, fonoaudiólogo, dentista, agente comunitário de saúde, nutricionista e assistente social. Além disso, toda a equipe será capacitada pela coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário, a enfermeira Letícia Lima Colineti, que também auxiliará na organização e estruturação da sala de coleta, seguindo as normas da SESA e RDC.

Todo leite doado pelas puérperas será enviado ao Banco de Leite Humano do Hospital Universitário, para ser pasteurizado e repassado para as maternidades dos Hospitais Cristo Rei e Santa Terezinha.

Núcleo de Comunicação PMI