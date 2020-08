Servidores da Secretaria de Saúde são testados para a Covid-19

465 profissionais foram testados. Objetivo é rastrear eventuais casos e prevenir possíveis surtos da doença entre profissionais que estão na linha de frente no combate à pandemia

Buscando rastrear eventuais casos e prevenir possíveis surtos de Covid-19 entre os servidores que atuam na linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), testou recentemente todos os funcionários da pasta. Os testes rápidos enviados pelo Ministério da Saúde e distribuídos pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), por meio da 17ª Regional de Saúde, utilizam amostras de sangue da pessoa para identificar os anticorpos IgM/IgG. O material é coletado na ponta do dedo do paciente e o resultado é verificado após 15 minutos. Os indicadores IgM/IgG revelam se a pessoa teve ou não contato com o vírus.

Os testes foram coletados pelas equipes de enfermagem das próprias Unidades Básicas (UBS), as quais foram capacitadas sobre a elaboração dos laudos dos testes rápidos e técnica de coleta de

exames (RT-PCR e teste rápido). Segundo a SMS, dos 465 profissionais testados, 458 deram não reagente e sete reagente para o SarsCov-2. “Os sete servidores que testaram positivo para a Covid-19 estavam assintomáticos e assim que informados do resultado foram colocados em isolamento domiciliar por 14 dias”, afirma o secretário de Saúde, Paulo Zapparoli.

Conforme o secretário, os profissionais serão testados constantemente, possibilitando fazer um diagnóstico da infecção viral nos funcionários da Secretaria de Saúde para elaborar novas estratégias de controle e combate à Covid-19. “Esta ação mostra a preocupação do governo municipal com a saúde e segurança dos profissionais e pacientes que frequentam as unidades de saúde de Ibiporã”, conclui Zapparoli.

Caroline Vicentini/Asimp