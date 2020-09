Capitão do Londrina, Jeferson exalta dedicação da equipe após três vitórias sem sofrer gols na Série C

Zagueiro do Tubarão comemora sequência de triunfos e defesa sólida na competição: “A gente se cobrou por isso”.

Passadas sete rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro, o Londrina é o quarto lugar no Grupo B da competição, com 11 pontos, mas com um jogo a menos. O momento positivo da equipe, que engrenou uma sequência de três vitórias nos últimos confrontos, passa pelo ótimo desempenho do sistema defensivo.

Invicto a quatro jogos, o Tubarão foi vazado apenas no empate em 1 a 1 com o Ituano, depois, foram três partidas seguidas sem ver suas redes serem balançadas pelos adversários: Boa Esporte (2 a 0), São Bento (1 a 0) e São José (1 a 0).

O zagueiro e capitão do LEC, Jeferson Silva, valorizou o trabalho do elenco e da comissão técnica, além da sintonia que o time tem demonstrado dentro de campo.

“Começamos o campeonato tomando alguns gols e a gente se cobrou por isso. Nos dedicamos muito nos treinamentos e conseguimos acertar rapidamente. É mérito do treinador e dos jogadores. A equipe toda está de parabéns porque assimilamos uma ideia de jogo onde todos se ajudam, sempre um correndo pelo outro”, afirma o defensor.

Com apenas três gols sofridos em seis partidas, o Londrina possuí a segunda defesa menos vazada de toda a Série C, atrás somente do Brusque, com dois gols tomados. Restando três jogos para o Tubarão encerrar sua participação no primeiro turno do campeonato (Tombense 27/09, Brusque 01/10 e Volta Redonda 04/10), Jeferson acredita que a equipe esteja no caminho certo para dar sequência à boa fase.

“Espero que a gente consiga manter esse rendimento por muitos jogos. Sabemos do alto nível da competição, mas, creio que se continuarmos trabalhando duro, seguirmos focados e com o mesmo espírito e humildade, teremos grandes chances de atingir nossos objetivos lá na frente”, destacou o capitão londrinense.

O próximo compromisso do Londrina na Série C será neste domingo (27), contra o Tombense, às 16h, em Tombos, pela oitava rodada da competição.

Luiz Gatti/Asimp