Deputado propõe Voto de Louvor para técnico, atletas e diretoria do Londrina Esporte Clube

Na segunda (18), o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), apresentou na Assembleia Legislativa do Paraná um requerimento propondo Voto de Louvor ao técnico Cidimar Aparecido Ernegas (o Alemão), aos atletas e à diretoria do Londrina Esporte Clube (LEC), pela campanha que garantiu o retorno da equipe à Série “B” do Campeonato Brasileiro.

"Esta é uma conquista muito esperada pelos torcedores do Londrina e pelos moradores da cidade. Parabenizo a toda equipe e também quero que meus colegas deputados aprovem Voto de Louvor, pois é merecido. Desejamos sucesso na representação do Estado do Paraná no Campeonato Brasileiro da Série B", afirmou o deputado.

A equipe principal do Londrina Esporte Clube venceu a equipe do Remo do Pará, por 1 a 0, no último dia 16 de janeiro, no Estádio Mangueirão, em Belém/PA, pela 6ª e última rodada do Grupo D do Campeonato Brasileiro da Série C e, com isso, conquista a volta para o Campeonato Brasileiro da Série B de 2021. O gol Alviceleste foi marcado pelo zagueiro Alemão, do Remo.

O requerimento será votado pelos deputados quando retornarem os trabalhos legislativos em fevereiro.