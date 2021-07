Faltam 10 ou falta um 10?

O Londrina segue sem vencer em casa na Série B. Até aqui foram 4 jogos, 2 derrotas, uma para Brusque (SC) e outra para o Avaí (SC) e 2 empates, diante do Botafogo e Náutico. E isso é pouco para um time que investiu e entrou para a disputa como um dos candidatos ao acesso.

Logo quando os resultados não chegam, a primeira solução dos dirigentes e até mesmo da torcida é demitir o treinador, Roberto Fonseca correu esse risco, era nítido que em caso de derrota na Bahia, a dispensa do treinador seria discutida. A vitória veio, o time encaixou e foi empolgado para enfrentar um Avaí (SC) cascudo, experiente, mas também muito irregular. O leão engoliu o tubarão, nem mesmo o golaço do meia Freitas, amenizou a ira dos torcedores. A maioria pede dispensa de atletas e contratações, isso mesmo, no plural, contratações, de penca, como diz o outro. Por isso a manchete da coluna é sugestiva. Precisamos de 10 reforços ou de um camisa 10 que chame a responsabilidade? É importante deixar claro que este jornalista que vos escreve não tem nada contra e nem está dizendo que o atual titular, Adenilson deva sair do time ou coisa parecida, só fiz uma pergunta, uma provocação para o torcedor, que muitas vezes, para não dizer sempre, sabe muito mais de bola que eu. Será que um organizador não resolveria esse problema que o time enfrenta desde a primeira rodada da competição? Será mesmo que com a ausência de Mossoró, o Londrina não consegue criar jogadas e nem recompor defensivamente?

O Náutico que veio jogar no Café, não fez 5% do que estava fazendo no campeonato, graças a Deus rs, mas o seu camisa 10, ah, que camisa 10. O Jean Carlos, que por sinal é de Cornélio Procópio, roda a bola com uma facilidade, faz chegar nos atacantes, flutua e dita o ritmo do timbu. Que inveja também do 10 do Brusque, Alagoano é o meia que participa de quase todas as jogadas da equipe catarinense. Dia desses assisti o Vasco da Gama, o Morato é sacanagem, como joga bola o 10 do time carioca. E pensar que na época do Tencati ele foi dispensado do Londrina por deficiência técnica rs. Se o Morato é ruim de bola eu devo ser astronauta.

O setor ofensivo do Londrina peca demais, tá na hora de dar mais minutagem ao Pirambu, testar um Danilo como extremo, um Juan Matos, algo diferente. Enquanto isso, vamos para o Maranhão com a esperança de que as coisas vão fluir, como fluiu em Salvador e voltando com mais 3 pontos importantes na bagagem.

Rafael Morientes - Jornalista