Jeferson celebra primeira vitória do Londrina na Série C e espera equipe impositiva na sequência de jogos em casa

O Londrina conquistou sua primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro no último domingo (30), após bater o Boa Esporte por 2 a 0, no Estádio do Café. Além dos três pontos, o triunfo marcou também o início de uma sequência de jogos em casa do Tubarão na competição nacional.

Para o zagueiro Jeferson, um dos destaques da equipe alviceleste na partida, o resultado positivo era imprescindível para o time se manter vivo na disputa, após dois empates e uma derrota nas três rodadas iniciais.

“A gente não podia adiar mais essa vitória. O campeonato é muito forte e equilibrado, então era muito importante ganhar para que a gente não começasse a ver nossos adversários se distanciarem”, afirma Jeferson.

Após a boa atuação em casa diante do Boa Esporte, o Londrina, que agora soma cinco pontos, na quinta colocação do Grupo B, terá pela frente mais dois jogos em sequência como mandante no campeonato.

O primeiro confronto será contra o São Bento-SP, neste sábado (05), às 16h. Depois, no dia 17, o Tubarão encara o São José-RS, em parida antecipada da sétima rodada da Série C, ambos no Estádio do Café.

“Esse momento que estamos passando, onde não pode ter torcida nos estádios, faz com que o adversário muitas vezes se sinta à vontade na partida mesmo atuando fora de casa. Não podemos deixar isso acontecer. Precisamos nos impor e dominar as ações do jogo, já que para o mandante a pressão continua a mesma, com a necessidade sempre de pontuar jogando em seu campo”, comenta o zagueiro.

Luiz Gatti/Asimp