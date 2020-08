Jeferson comemora atuação segura na estreia e projeta sequência fora de casa do Londrina na Série C

Zagueiro foi um dos destaques do Tubarão no empate sem gols com o Criciúma na primeira rodada da competição.

O Londrina promoveu a estreia de vários reforços na última segunda-feira (10), no empate sem gols com o Criciúma, pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Entre as novidades, o zagueiro Jeferson foi um dos destaques da partida com uma atuação segura no setor defensivo do Tubarão. “O primeiro jogo sempre tem aquela ansiedade, mas que passa logo assim que a bola começa a rolar. Fiquei contente com o desempenho de todos, principalmente do sistema defensivo. Acredito que passamos uma imagem de segurança aos companheiros e torcedores, e a ideia é evoluir cada vez mais nas próximas partidas”, afirma Jeferson.

Em busca da primeira vitória no campeonato, agora o time alviceleste tem pela frente uma sequência de dois jogos fora de casa na competição. O primeiro confronto será contra o Ypiranga-RS, neste domingo, às 16h, no Colosso da Lagoa, pela segunda rodada da Série C. Depois, no dia 23, o Tubarão encara o Ituano, no Novelli Júnior. “Sabemos da dificuldade que os adversários vão nos impor pela qualidade de ambos. O fator casa fica meio de lado nesse momento, onde não pode ter torcida nos estádios. Vamos com bastante confiança para essas partidas, pois se quisermos buscar algo no campeonato, precisamos pensar sempre em pontuar para não ficar para trás”, comenta o zagueiro.

O Londrina é o sexto colocado do grupo B, com um ponto. Já o Ypiranga-RS está em oitavo na chave e ainda não pontuou.

Luiz Gatti/Asimp