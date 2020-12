Jeferson projeta duelo diante do Volta Redonda e pede “atenção máxima” ao Londrina em busca da classificação na Série C

Zagueiro do Tubarão espera partida complicada mesmo com adversário apenas cumprindo tabela na última rodada da competição.

O Londrina entra em campo hoje, 05 para uma importante decisão pela última rodada da primeira fase da Série C do Brasileiro. A equipe alviceleste vai encarar o Volta Redonda, no Luso Brasileiro, precisando de um triunfo para se garantir na próxima fase da disputa sem depender de outros resultados.

Para o zagueiro Jeferson, a falta de objetivos do adversário, que não corre mais risco de rebaixamento e também sem chances de classificação, pode fazer com o jogo fique ainda mais perigoso para o Tubarão.

“Todo mundo é profissional e entra em campo para vencer. Não espero nada diferente do Volta Redonda. Por isso precisamos ter atenção máxima na partida, equilibrar nossas ações e buscar o resultado com inteligência”, analisa o defensor.

Uma vitória garante a vaga ao Londrina. Se empatar, precisará que ao menos um dos quatro concorrentes não ganhe na rodada: Ypiranga-RS, Brusque, Ituano e Tombense. Caso perca, o LEC tem que torcer por derrota do Ypiranga-RS ou do Brusque, ou que Ituano e Tombense não ganhem.

Jeferson lembrou que além de não depender de ninguém, o Tubarão ainda busca a consolidação da liderança do Grupo B e o primeiro resultado positivo jogando fora de casa na competição.

“Dependemos só de nós mesmos. Estamos confiantes mesmo sabendo que ainda não vencemos fora de casa, mas esse é o momento. Temos que impor nosso ritmo de jogo do início ao fim para buscarmos essa vitória que nos garante a classificação e o primeiro lugar na chave. Vamos nos doar ao máximo, pois não podemos deixar essa chance escapar”, afirma o zagueiro.

Londrina e Volta Redonda se enfrentam neste sábado (5), às 19h, no estádio Luso Brasileiro, pela última rodada da primeira fase do Brasileirão Série C.

Luiz Gatti/Asimp