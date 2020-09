Lateral-direito Gedeílson reforça o time do Londrina para a sequência do Brasileiro da Série C

Jogador de 28 anos de idade disputou o último Campeonato Carioca pelo Madureira e estava no futebol do Distrito Federal

Grande conhecedor do Campeonato Brasileiro da Série C, o lateral-direito Gedeílson é o novo reforço da equipe principal do Londrina Esporte Clube para a sequência da competição. Aos 28 anos de idade, ele tem agora a missão de ajudar o Tubarão na busca pelo acesso.

“Estou feliz e motivado com essa oportunidade. Chego ao Londrina com muita ambição de fazer história aqui dentro do clube”, afirma o jogador, que vai disputar o Brasileiro da Série C pela sexta vez.

Nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, Gedeílson começou nas divisões de base do Bangu-RJ. Clube pelo qual se profissionalizou. Passou por várias equipes do Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste ates de chegar ao Londrina.

Só na Série C nacional foram cinco participações, por Tombense-MG (2015 e 2016), Cuiabá (2017), Botafogo-PB (2018) e Volta Redonda (2019). Em 67 partidas pela competição, conquistou 23 vitórias e 26 empates. Marcou um gol.

“Minhas principais características estão no poder ofensivo”, afirma Gedeílson. “Tanto que também posso jogar tranquilamente na linha de frente, também pelo lado. Gosto muito de usar força e velocidade nas minhas partidas. Também gosto de chegar ao fundo e ajudar o time nesse tipo de jogadas”, completa.

O vínculo inicial de Gedeílson com o Londrina é definitivo, até 31 de dezembro. Prorrogável até o fim da competição caso o Tubarão avance às fases finais.

“A Série C é uma competição muito difícil. E teremos dificuldades na competição”, alerta o jogador. “Mas com bastante trabalho e com o grupo que temos, creio que vamos conseguir traçar o nosso caminho para o acesso. Até com base no que conheço, vejo o Londrina como um dos favoritos a esse acesso”, encerra.

Com contrato assinado pelo clube e após ser aprovado nos exames físicos e médicos, Gedeílson já trabalha com o restante do elenco londrinense.

O clube ainda aguarda a publicação do nome do jogador no Boletim Informativo Diário da CBF para poder utilizá-los nas partidas da Série C.

Gustavo Oliveira/ Londrina EC