Londrina conhece seu adversário na Copa do Brasil sub-17

Tubarão irá enfrentar o Trem-AP na primeira fase em jogo único, fora de casa

Na tarde da última quinta-feira (29), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela da primeira fase da Copa do Brasil sub-17 de 2020, competição que o Londrina Esporte Clube irá participar pela terceira vez.

Na 1ª fase, o Tubarãozinho irá encarar o Trem-AP, fora de casa, ainda sem datas e locais definidos. Com o jogo no Norte do país, o LEC irá encarar 2.594 km até a capital do Amapá para este confronto.

O Londrina é o atual vice-campeão Estadual da categoria e que lhe deu o direito de disputar a competição nacional nesta temporada. Essa será a terceira participação do Alviceleste na Copa do Brasil sub-17.

Em 2017, o Tubarão encarou o Corinthians e no ano seguinte, enfrentou o Flamengo.

Confira os confrontos da 1ª fase

Flamengo-RJ x VF4-PB

Criciúma-SC x Maranhão-MA

Desportiva-PA x Sport-PE

Trem-AP x Londrina

Fluminense-RJ x Porto Vitória-ES

Confiança-SE x Galvez-AC

São Raimundo-AM x Atlético-MG

São Raimundo-RR x Brasil-RS

Athletico-PR x Trindade-GO

Ceará-CE x Cuzeiro-RS

Avaí-RO x Palmeiras-SP

Jacuipense-BA x América-RN

São Paulo-SP x 1º Batalhão-TO

CSA-AL x Gama-DF

Santo Antônio-MS x Cruzeiro-MG

Dom Bosco-MT x River-PI