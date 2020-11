Londrina irá fazer o ‘Sábado de promoção’

Neste sábado (14), no Estádio VGD, irá ter vários produtos do Londrina com promoção de até 30% e o kit de máscaras por R$ 10,00

O Londrina Esporte Clube irá fazer neste sábado (14), o “Sábado de promoção”, que irá contar com vários produtos do clube com até 30% de desconto e também o kit de máscaras do LEC que irá custar R$ 10,00, com duas unidades. O evento será das 09h até às 13h, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias.

O torcedor poderá aproveitar vários produtos do Tubarão que poderão ter até 30% de desconto. Além dos produtos licenciados do LEC, o Kit de Máscaras do Londrina neste sábado (14), estará por R$ 10,00 com duas unidades. O valor arrecadados com a venda das máscaras será revertido para instituições de caridade e na revitalização da parte externa do Estádio Vitorino Gonçalves Dias.

A ação irá acontecer na entrada principal do Estádio Vitorino Gonçalves Dias, na esquina das ruas Amazonas e Acre. O torcedor só poderá entrar no Estádio VGD portando o uso da sua máscara. Pessoas sem máscaras ou com uso incorreto, não poderão adentrar no local. Prezamos para que todos respeitem o distanciamento social no momento do atendimento.

O torcedor que quiser colaborar com a doação de alimentos não perecíveis, iremos destinar esses alimentos a uma instituição de caridade.

