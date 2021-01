Londrina: Merece subir?

A primeira fase do Londrina na Série C foi muito irregular, o time oscilou e Alemão experimentou formações e jogadores diferentes até a última rodada diante do Volta Redonda. O jogo com o time carioca, por sinal, foi uma amostra de que "havia algo de podre no reino da Dinamarca"... O Voltaço jogou com um time alternativo já que só cumpria tabela na rodada, mesmo assim, produziu mais que o Londrina e o empate ficou barato, na verdade caiu do céu com o pênalti que Celsinho aproveitou. A "boa" performance em casa, enganou muita gente, mas analisando tecnicamente, era nítido que a equipe não demonstrava força para brigar por uma das vagas ao acesso. A classificação, mesmo que aos trancos e barrancos, também maquiou muita coisa, mas como diz Muricy Ramalho: "A bola pune"! E puniu, com uma campanha horrível, quando o time mais precisava jogar. Até aqui, foram 3 empates em casa, 1 derrota e 1 vitória (outra que serviu para maquiar), tendo em vista as circunstâncias da partida, com o Ypiranga sem 3 jogadores boa parte do jogo.

A pífia exibição diante do Paysandu (PA), no Café, ativou o modo "Petraglia" em Malucelli, que restando apenas um jogo para encerrar a participação do Londrina no campeonato, resolveu mudar a comissão técnica. Agora, Sérgio?!

A pergunta que me fazem nas redes sociais (podem me seguir no instagram @rafamorientes) e também nas ruas quando esbarramos com torcedores do Tuba é sempre a mesma. Merece subir?

Merecimento é uma palavra que não cabe no meio da bola, vide essa história de posse de bola, o time do Diniz, do Galhardo, do próprio Guardiola, tinha quase 90 % de posse contra Renato Gaúcho, Abel Ferreira e José Mourinho, respectivamente, e perderam seus jogos. Futebol não é receita de bola, não é fórmula de bhaskara e não vem com bula. Exemplo disso é o Cuca no Santos, que faz um trabalho sensacional. Cuca mostra que técnico de futebol precisa ir além de conhecimento tático, precisa ser gestor de grupo, ser parceiro dos caras, brigar por eles, confiar no grupo e dar moral ao invés de desculpas.

Se merece ou não subir eu não sei, mas vou torcer para que mesmo em meio aos erros durante a jornada, a segunda vaga do grupo para a Série B seja azul e branca.