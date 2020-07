Lucas Costa é submetido a cirurgia no tendão de aquiles e desfalca o Londrina na sequência da temporada

Jogador foi submetido ao procedimento na Uniorte, em Londrina

O zagueiro Lucas Costa foi submetido a uma cirurgia no tendão de aquiles e desfalca a equipe principal do Londrina Esporte Clube na sequência da temporada. O jogador passa passa bem e inicia trabalho de fisioterapia na próxima semana. O tempo de recuperação é de três a seis meses.

Lucas Costa sofreu uma rotura no tendão de aquiles, em um acidente doméstico ocorrido no período em que cumpria quarentena em casa. O procedimento cirúrgico foi realizado ontem, 15, na Uniorte, em Londrina.

O jogador foi um dos atletas testados para a Covid-19 e que estavam aptos a treinar com o restante do elenco no CT. Infelizmente, a sequência dos exames de retorno mostraram a lesão, que impossibilita o atletas de seguir a rotina normal de atividades junto aos demais.

Lucas Costa tem 25 anos de idade e disputa a segunda temporada pelo Londrina. Atuou no LEC em 2018 e agora em 2020. Disputou 52 partidas. Marcou dois gols. Com ele em campo, o Alviceleste já terminou 17 partidas sem sofrer gols.

Gustavo Oliveira/ Londrina EC