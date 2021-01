Mesmo dependendo de resultados, Jeferson acredita no acesso do Londrina à Série B

Zagueiro e capitão do Tubarão é otimista quanto a combinação favorável de placares na última rodada do quadrangular para garantir equipe na segunda divisão nacional em 2021.

A situação do Londrina na reta final da Série C é delicada. A equipe paranaense vai até Belém para enfrentar neste sábado (16), às 17h, no Mangueirão, o já classificado Remo, em jogo válido pela sexta e última rodada do quadrangular, e não depende apenas de si para conquistar o acesso à Série B.

Com o empate em 1 a 1 contra o Ypiranga-RS, no domingo passado, o Tubarão perdeu a oportunidade de pular para a segunda colocação do Grupo D, e agora, precisa ganhar seu jogo e torcer para que o Paysandu não vença o Ypiranga, em Erechim. Caso o Papão saia vitorioso, o Londrina seguirá na mesma divisão em 2021 mesmo com um triunfo sobre o Leão.

Para o zagueiro Jeferson Silva, cabe a equipe alviceleste fazer sua parte e entrar em campo focada em conquistar a vitória. O capitão do Tubarão acredita que o time precisará se impor contra um adversário perigoso.

“A gente sabe que só os três pontos nos interessam, então vamos entrar com toda determinação e concentração. O Remo já está classificado, mas isso não diminui em nada a dificuldade da partida. Teremos que comandar as ações do jogo, colocar nosso ritmo, nos defender muito bem e ter o máximo de precisão nas finalizações”, afirma o defensor.

Jeferson garante ainda que o elenco está preparado para a situação, além de se mostrar otimista quanto uma combinação positiva de resultados.

“Estamos totalmente focados. Todos aqui acreditam na classificação e vamos lutar até o fim para isso. Claro que é ruim ter que depender de outros resultados, mas precisamos primeiro fazer a nossa parte, e depois, torcer para que o placar do outro jogo nos seja favorável. O futebol já mostrou muitas vezes que tudo pode acontecer, então nada mais normal a gente acreditar que podemos terminar a rodada comemorando esse tão sonhado acesso”, finaliza o capitão.