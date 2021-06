Oh! E agora, quem poderá nos defender?

E lá se vão seis rodadas, 6 dos 38 jogos já se foram e pelo menos por hora, não temos boas perspectivas não é mesmo?! Será que não?!

Vamos lá, uma análise rápida: o Cuiabá, quarto colocado na Série B do ano passado, venceu cinco dos seus seis primeiros jogos e subiu. Em 2019, o Londrina do Alemão, venceu quatro dos seus seis primeiros jogos e caiu. Sabe o que isso significa? Nada...

Não tem fórmula mágica, apesar que eu concordo com o Pep Guardiola, em seu livro, o treinador espanhol diz que as 8 primeiras rodadas de um campeonato nacional de pontos corridos serve para definir onde o time vai brigar. Agora decretar rebaixamento ou acesso com 6 rodadas não dá né, cara pálida?!

Os mais pessimistas vão dizer que o Londrina de 2021 vai cair com 5 rodadas de antecedência. Os otimistas vão lembrar que ano passado o Sampaio Corrêa fez um primeiro turno horroroso e quase subiu. Eu fico com a coluna do meio, o equilíbrio, sem stress e sem euforia, não podemos esquecer que essa é a Série B mais difícil de todos os tempos, que ainda estamos em meio a uma pandemia e que falta dinheiro para a maioria dos clubes.

Cogitar a possibilidade de demitir o Roberto Fonseca é uma loucura para não dizer burrice. Ele já provou aqui mesmo, que com tempo e um elenco razoavelmente bom, é capaz de conquistar coisas grandes.

O jogo com o Náutico foi prova viva de que Fonseca tem o elenco na mão e de que o clube vai evoluir. Foram 19 finalizações, 407 passes, o dobro que o adversário. A defesa também funcionou bem, 24 desarmes. O esquema com três volantes "deu bom", com Bianqui na vaga de Adenilson, o time ganha em velocidade, transição e leveza. Como caiu de produção esse menino? Meu Deus do céu! Por outro lado, Caprini foi outra surpresa boa e é realmente uma pena o LEC ter perdido Mossoró no jogo contra o Botafogo, esse cara é bola!

Em Salvador, no sábado, eu iria de César; Ricardo Luz, Marcondes, Augusto e Luiz; Tárik, Bianqui, Marcelo; Caprini, Mossoró e Pirambu.

A primeira vitória (com trocadilho) no campeonato vem na Bahia, contra o Vitória, podem me cobrar!