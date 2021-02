Líder do mercado no segmento de cadeados, fechaduras, ferragens e acessórios de segurança estará na camisa de jogo e demais propriedades off-line e on-line do Alviceleste

A busca do Tubarão por conquistas cada vez mais importantes conta agora com um grande parceiro. Aliás, um parceiro que também tem reconhecimento e uma camisa de peso, além da liderança isolada no segmento do qual já faz parte há mais de oito décadas.

A indústria de cadeados, fechaduras, ferragens e acessórios de segurança Pado é a nova patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube. Acordo que foi oficialmente firmado na terça-feira (2), em encontro que reuniu diretivos da Pado e do LEC no CT da SM Sports, em Londrina.

Propriedades e ações de ativação

Dentre as propriedades adquiridas pela Pado junto ao clube, está a parte da frente da camisa de jogo da equipe principal, local que é chamado de posição máster. Além dele, outros espaços em mídias off-line (placas no CT da SM Sports e no Estádio do Café), além de espaço em backdrop (lona com marcas de patrocinadores que acompanha as entrevistas) também constam no acordo de entregas.

Ações de relacionamento também estão previstas. Claro que em um primeiro momento, com menos ênfase devido aos cuidados necessários devido à pandemia causada pela Covid-19. Mas elas vão desde visitas periódicas dos novos parceiros ao CT da SM Sports e acompanhamento do dia a dia do time, além de visitas dos próprios atletas, por exemplo, para conhecer um pouco mais da fábrica da Pado instalada em Cambé, cidade da região metropolitana de Londrina.

Marketing e Comunicação da Pado e do LEC também estarão em sintonia em dia a dia de treinos e jogos para ativações on-line (canais digitais), que vão abordar campanhas e chamadas para mostrar um pouco mais do clube e do parceiro a novos públicos por meio desses canais.

“Estamos muito felizes com a chegada da Pado”, afirma o presidente da SM Sports e gestor do futebol do Londrina Esporte Clube, Sergio Malucelli. “Tivemos um ano muito difícil quanto a receitas em 2020, mas mesmo assim conseguimos administrar o clube com responsabilidade e conquistamos o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, a chegada da Pado é também uma prova de confiança, de que temos feito um grande trabalho pelo bem do Londrina”, acrescenta.

O vínculo incial da Pado com o Tubarão vai até o fim da temporada. Os valores não podem ser revelados devido a cláusulas de sigilo do contrato. Mas trata-se do maior valor negociado pelo Alviceleste para os espaços desde dezembro de 2019, época em que outra marca estampava o local.

Já a Pado volta a associar a marca ao futebol após uma parceria de sucesso entre 2010 e 2015, período em que foi uma das patrocinadoras do Campeonato Paulista masculino de futebol profissional.

“A Pado era uma empresa que já monitorávamos e que estava no nosso radar desde 2013. Então, certamente é um orgulho enorme tê-los agora conosco”, destaca o diretor de Marketing da SM Sports, Marcelo Risso. “Após um ano de 2020 com dificuldades por tudo que acontecia no país, temos agora um parceiro desse porte, que é referência no seu segmento. Sem dúvidas, uma grande notícia para o clube neste início de 2021”, celebra.

“Para nós, é um momento histórico da Pado, que coincide com o aniversário de 85 anos da empresa”, afirma o diretor comercial e de marketing da Pado, Nathan Bampi. “Já é a segunda vez que associamos a nossa marca ao futebol. E tivemos uma grande experiência com o Campeonato Paulista nos anos de 2010. Desta vez, optamos em prestigiar esse grande o clube que é o Londrina. Um clube que voltou a crescer após a parceria com a SM Sports. Um clube que merece seu lugar na Série A. Nós da Pado confiamos nesse objetivo do clube estamos muitos otimistas com essa parceria. Queremos fazer parte dessa história também”, completa.

Asimp/LEC