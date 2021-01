Prefeito Marcelo parabeniza Londrina Esporte Clube pelo acesso à série B

Prefeito parabenizou os jogadores, comissão técnica e diretoria da equipe ao receber em seu gabinete ontem, pela manhã, o diretor-executivo Germano Schweger

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, recebeu, ontem (20), a visita do diretor-executivo e ex-jogador do Londrina Esporte Clube (LEC), Germano Schweger. Durante o encontro, Marcelo parabenizou os jogadores, diretores e comissão técnica do LEC, assim como a SM Sports, pela recente ascensão à série B do Campeonato Brasileiro.

“O Londrina é um dos maiores patrimônios da nossa cidade e leva o nome dela, de forma positiva, para todo o Brasil e para o mundo. Por isso, essa conquista enche os londrinenses de orgulho. Eu, que sou torcedor do Tubarão desde menino e trabalhei, como médico, em muitos dos jogos realizados no Estádio do Café, estou muito feliz com esse resultado. Agora, vamos trabalhar em conjunto para conseguir o tão sonhado acesso para a série A”, disse.

O diretor-executivo do LEC, Germano Schweger, que presenteou o prefeito com camisas do uniforme da equipe, destacou o esforço feito pelos jogadores em uma temporada marcada pela pandemia da Covid-19. “Foi um ano atípico e bastante desafiador, mas os jogadores nunca se abateram e entenderam o trabalho e a metodologia que implementamos, assim como a importância do acesso. Estamos muito felizes com esse resultado, que é consequência dos esforços e empenho de todos. A torcida também teve um papel fundamental pois, mesmo não podendo ir ao estádio, mandou suas energias e muitas mensagens de apoio que nos fortaleceram”, afirmou Germano.

Segundo o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, o acesso do Londrina Esporte Clube à série B proporcionará diversos benefícios à cidade. “Além de trazer alegria e orgulho para os londrinenses, a participação do time na série B ajudará a movimentar a economia do município, em setores como a hotelaria e o comércio. Graças às transmissões televisivas, que serão realizadas em rede nacional, a cidade será divulgada para o Brasil inteiro”, destacou.

Participaram também do encontro os vereadores Matheus Thum e Fernando Madureira; o diretor de marketing da SM Sports, Marcelo Risso; o procurador-geral do Município, João Luiz Esteves; o secretário municipal de Defesa Social, Pedro Ramos; e a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy.

