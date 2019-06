Volante Denner reforça o meio de campo do LEC

Jogador de 25 anos de idade chega com boas referências na marcação e na organização de jogo

O volante Denner também chega para reforçar a equipe principal do Londrina Esporte Clube, que em julho retoma a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B e a busca pelo acesso à primeira divisão nacional. Emprestado pelo Tombense-MG, o jogador de 25 anos de idade tem vínculo inicial até o fim da temporada com o Tubarão. É o quinto reforço anunciado pelo clube nessa pausa da competição.

“É muito gratificante estar aqui. Poucos clubes no restante do Brasil têm a estrutura que o Londrina oferece hoje”, destaca Denner. “O que o Londrina oferece aqui, tenho certeza de que vai agregar muito à minha carreira. Fui muito bem recebido por todos aqui e agora quero poder ajudar com valores que possam colaborar para que o time cresça ainda mais”, planeja.

Confira entrevista com o atleta Denner

Denner é natural de Fortaleza, capital do Ceará. Mas foi no Rio Grande do Norte onde iniciou a carreira. Promovido ao elenco profissional do ABC em 2011, passou por outros nove clubes antes do Alviceleste. Foi campeão paranaense de 2013 pelo Coritiba e paulista da Série A2 com o Guarani, em 2018. Disputou ainda três edições do Brasileiro da Série B – duas pelo time de Campinas (2017 e 2018) e uma pelo Vila Nova (2019).