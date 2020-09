Zagueiro Fernando Timbó vai atuar no futebol de Portugal

Jogador de 30 anos de idade deixa o Tubarão para atuar no futebol português

O Londrina Esporte Clube e o zagueiro Fernando Timbó chegaram a um acordo para a rescisão amigável do contrato do atleta, que defenderia o Tubarão inicialmente até o fim do Campeonato Brasileiro da Série C.

Fernando Timbó recebeu uma proposta para atuar na segunda divisão do futebol de Portugal. Irá se apresentar no novo clube nos próximos dias para as avaliações médicas e físicas e consolidação do vínculo.

Por questões contratuais do atleta com o novo clube, o nome da equipe não pode ser revelado neste momento.

“Agradeço muito ao Londrina, principalmente pelo entendimento quanto ao que essa oportunidade significa para mim agora”, afirma Timbó. “Decidi pela saída realmente porque a proposta foi muito importante para a sequência da minha carreira”, explica.

Fernando Timbó comenta ainda que a nova equipe que irá defender será uma das principais candidatas ao acesso à Primeira Liga de Portugal. Acesso que também vê para o futuro de quem permanece no Norte do Paraná.

“Embora tenha passado pouco tempo no clube, pude perceber como o Londrina é um clube sério”, continua o zagueiro de 30 anos de idade. “Fui bem tratado por todos e com certeza voltaria para cá, caso um dia se surgisse uma nova oportunidade”, garante.

“Com certeza, quem fica vai brigar pelo acesso”, continua o defensor. “O time do Londrina tem jogadores de grande talento. Inclusive a equipe já está apresentando uma evolução e terá esse crescimento que todos nós desejávamos. Por isso, tenho certeza de que o Londrina irá ficar com uma das vagas na Série B”, encerra.

O Londrina Esporte Clube agradece a Fernando Timbó pelo comprometimento e profissionalismo que sempre demonstrou no período em que esteve conosco e deseja sucesso na sequência da sua carreira.

Gustavo Oliveira/ Londrina EC