Conheça a "Muralha Camaronesa" do Londrina Esporte Clube

O melhor goleiro do mundo na atualidade é um africano. Édouard Mendy é senegalês, tem 29 anos, atua no Chelsea, da Inglaterra e superou nada mais nada menos que Gianluigi Donnaruma, do PSG, e Manuel Neuer, do Bayern de Munique, para ficar com o prêmio.

Mendy é a inspiração de um garoto "camaronês" de apenas 17 anos que já treina entre os profissionais de Adilson Batista, no Londrina Esporte Clube. Yvan Tiwa tem se destacado nos treinamentos e é apontado por muitos no LEC como um goleiro promissor. Mas o que é que um camaronês de 17 anos faz "perdido" no país do futebol? Foi essa pergunta que nos fizeram e através dela chegamos ao material por aqui.

Yvan nasceu e cresceu em Douala, Camarões, foi ali que despertou o interesse pela bola. "Madame Marie Gwladys", sua mãe, conta que o menino sempre brincou no gol e se recorda com carinho das broncas que dava no garoto. "Ele chegava em casa no final do dia com a roupa toda suja e rasgada, eu ficava muito brava", conta Marie, orgulhosa da trajetória do filho que após se dedicar embaixo das metas nos campinhos de barro existentes na pobre cidade sempre fazia companhia para a mãe.

O camaronês tem 1 metro e 91 de altura e desembarcou no Brasil no dia 14 de setembro de 2020, trazido pelos empresários, Beto SIlvestri e Carlos Caggiano, que representam a DKMS no Brasil. Aliás, Beto lembra que o goleiro foi convocado e disputou o Mundial Sub-17 no Brasil em 2019 pela seleção camaronesa, tendo apenas 14, isso mesmo, 14 anos de idade.

Um jovem curioso, com um português fluente invejável, divertido e observador, Tiwa conta com o também camaronês Toni Nang, para adaptar-se rapidamente por aqui e se comunica diariamente com a mãe para matar a saudade de casa por chamada de vídeo.

Tendo Mendy como espelho, Toni Nang como melhor amigo e a retaguarda dos procuradores, Yvan segue em busca do seu sonho, distante de casa, da sua mãe, mas bem perto de conquistar seus objetivos. O camaronês de quase 2 metros de altura acaba de ganhar mais um incentivador na carreira. Essas histórias mexem com a gente, não é mesmo?!

Agarre suas chances, tenha fé e siga em frente, menino!