Denilson é o novo reforço do Tubarão

Atleta passou por exames médicos e já está à disposição do técnico Adilson Batista

A diretoria do LEC oficializou, ontem (16), mais um reforço para a equipe principal do Tubarão, o zagueiro Denílson. O defensor de 26 anos realizou exames médicos e já integra o grupo comandado pelo técnico Adilson Batista.

Formado pelo PSTC, o zagueiro defendeu o Grêmio-RS de 2013 a 2019. Após defender o clube gaúcho, foi contratado pelo Santa Cruz. Antes de chegar ao LEC, Denilson jogou pelo Paysandu, em 2021, e neste ano vestiu a camisa do CSA-AL.

Ao ser apresentado no CT da SM Sports, o zagueiro falou da expectativa de reforçar o LEC na sequência da temporada; "Muito feliz com a minha chegada ao Londrina! O grupo me recebeu muito bem, agora com a chegada do técnico Adilson Batista a gente vai fazer um grande trabalho. Temos a reta final do parananese, o Tubarão é o atual campeão, e depois temos a Série B, um campeonato difícil, mas a gente vai trabalhar duro pra conquistar todos os nossos objetivos", disse o defensor.

Ficha técnica do atleta:

Nome Completo: Denilson dos Santos Souza (Denilson)

Data de nascimento: 18/04/1995, Brasília-DF

Altura: 1,87

Peso: 77 kg

Dominância: Destro

Clubes: PSTC (2012), Grêmio-RS (2013-2019), Atlético Tubarão (2019), Santa Cruz (2020), Paysandu (2021) e CSA (2022)

Asimp/LEC