Lateral-esquerdo Dudu é oficializado pelo LEC

Defensor, de 19 anos, chega por empréstimo junto ao Juventude-RS

Às vésperas da estreia, o LEC ganhou mais um reforço para a disputa da Série B do Brasileirão! Trata-se do lateral-esquerdo Dudu, do Juventude, que foi oficializado pela diretoria na manhã desta terça-feira (5). Destaque nas categorias de formação do clube gaúcho, o atleta chega por empréstimo para a disputa do nacional.

Dudu fez parte do grupo que disputou o último Campeonato Gaúcho. Visto como promessa das categorias de base do clube, o defensor disputou três jogos do regional. Neste ano, também jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O jovem atleta falou da expectativa em disputar a Série B do Brasileirão e destacou a importância da permanência dos atletas mais experientes no grupo para a sequência da temporada.

“São grandes profissionais! Já vinha aprendendo muito com o Eltinho, com o João Paulo, e com o Samuel, lá no próprio Juventude. É muito bom chegar aqui e já ter esse contato, já ter essas pessoas que trabalharam comigo, me dá um suporte ainda maior para que eu possa me adaptar o mais rápido possível ao clube”.

Com a chegada de Dudu, o Tubarão contabiliza seis reforços apresentados. Além do defensor, Denílson, Gabriel Santos, Gabriel Honório, Marcinho e Mandaca também foram oficializados para a disputa da Série B.

Ficha técnica do atleta:

Eduardo Kempf Schwade

Data de nascimento: 28-09-2002, Caxias do Sul

Posição: Lateral-esquerdo

Dominância: canhoto

Altura: 1,80

Peso: 72 kg

Clubes: Juventude (2017-2022)

Asimp/LEC