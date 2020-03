 “Drive Thru” de vacinação no estacionamento da Igreja Presbiteriana Central

Campanha de imunização da gripe para idosos acima de 60 anos.

A Igreja Presbiteriana Central de Londrina, cedeu as instalações de seu Centro de Adoração, com salas e o espaço do estacionamento, para que a Secretária de Saúde do município de Londrina realizasse, no último sábado (28), a campanha de vacinação, por meio de “Drive Thru”, para os Idosos acima de 60 anos.

Vale ressaltar que toda a logística e a organização do trânsito e das vias de acesso à igreja foram de responsabilidade da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU. A Igreja Central disponibilizou o espaço e engajou funcionários e discípulos como voluntários para auxiliar os servidores da Secretaria de Saúde e procurar oferecer o melhor acolhimento possível para os atendidos.

A Igreja Presbiteriana Central, em seus mais de 83 anos de existência, nunca deixou de exercer a sua visão de acolher, amar e edificar pessoas. Sempre esteve e estará de portas abertas para servir a população londrinense e a sociedade em geral. Servindo a você; servimos a Ele, Jesus.

vídeo da campanha: https://www.youtube.com/watch?v=uT2fdOSi6ws&t=11s

Luciano Bento/Asimp