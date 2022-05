10ª Semana do Café retorna com programação presencial no dia 24 de maio

O prefeito Marcelo Belinati recebeu os organizadores na sexta-feira (13); sediado no Museu Histórico de Londrina, evento terá atrações para todos os públicos

O prefeito Marcelo Belinati recebeu em seu gabinete, na sexta-feira (13), a diretoria da Associação Rota do Café, com convite para prestigiar a 10ª edição da Semana do Café, que inicia no dia 24 de maio. O evento, sediado no Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss até o dia 29, terá uma programação diversificada, com atividades culturais, educativas e gastronômicas para o público de todas as idades. A entrada é gratuita

A inauguração da Semana será realizada na mesma data em que é celebrado o Dia Nacional do Café, após dois anos sem a realização do evento, por conta da pandemia de Covid-19. E a Semana do Café faz parte do calendário oficial de comemorações do Município, por meio da lei n° 12.680, de 2018.

Mais do que divulgar os empreendimentos que comercializam café e seus derivados, a Semana do Café retoma fatos importantes da história de Londrina, que já foi considerada a Capital do Café pela alta produção do grão.

Ao receber o convite e a programação do evento, prefeito Marcelo Belinati parabenizou os organizadores pela iniciativa, e confirmou que a Prefeitura dará apoio à realização das ações, por meio das secretarias municipais. “O café marcou para sempre a história de Londrina, e está presente até hoje na nossa cultura. É muito importante despertar essas lembranças e, principalmente, ensinar as crianças e jovens. Contem com nosso apoio e participação nesse evento que, com certeza, será um grande sucesso”, afirmou.

Dentre as atrações que o público poderá conferir na Semana do Café, a presidente da Associação Rota do Café, Fernanda Correa, elencou a exibição de filme, palestras para baristas e profissionais do ramo, e uma projeção com obras de Portinari que retratam a cultura cafeeira. “Teremos a participação de 16 empreendimentos da associação mais os nossos convidados e parceiros. Para as crianças, preparamos algumas atrações especiais, como contação de histórias e oficinas. Estamos muito felizes em retornar e com muita expectativa, sabemos que a população merece e está precisando de um evento como esse”, citou.

Parceiro da Rota do Café, o Museu Histórico de Londrina sedia a Semana do Café desde sua primeira edição. Segundo a diretora do Museu, Edméia Ribeiro, o evento possui grande apelo entre o público de Londrina e região, que comparece em peso nas atividades. “Essa relação duradoura entre a Associação e o Museu se dá porque há uma proximidade muito grande, graças ao café. O Museu congrega a estação ferroviária, um prédio icônico para a cidade e que representa a história em sua arquitetura, e também o café, que motivou a vinda de tantas pessoas para cá. Ou seja, é uma relação que tem tudo a ver, e na Semana do Café as pessoas se reencontram com sua história e suas memórias, revivendo momentos prazerosos”, frisou.

O vereador Eduardo Tominaga apoia o evento e intermediou o encontro da Associação com o prefeito Marcelo Belinati. Ele também ressaltou a importância de manter viva a cultura do café em Londrina. “Que a gente consiga trazer cada vez mais visibilidade para a Semana, tão importante e tão relacionado à nossa cidade. A história de Londrina é diretamente ligada aos agricultores, que fizeram do café nossa história. E até hoje temos esse sentimento, esse apego, que precisa ser valorizado”, citou.

A reunião também contou com a presença da vice-presidente da Associação Rota do Café, Cristiane Yuri; a voluntária Bárbara Daher Belinati; Rosangela Haddad; Silvio Rocha; Cristina Maulaz, do Armazém do Café; e Carlos Ferreira e Felisberto Cabrera, da Cooperativa Cresol.

