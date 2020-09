12º Edição do Abraço no Lago acontece no domingo

Diferente de anos anteriores, a iniciativa será 100% virtual; a ação faz parte da 20ª Semana Municipal da Paz de Londrina e Região

A ONG Londrina Pazeando, com apoio do Conselho Municipal de Cultura de Paz (Compaz), irá promover, neste domingo (20), das 10h às 11h, o 12º Abraço no Lago. Nesta oportunidade a iniciativa será realizada de maneira virtual, através de uma live divulgada tanto no Youtube quanto no Facebook oficial da ONG. A ação faz parte da 20ª Semana Municipal da Paz de Londrina e Região.

Na transmissão do evento estarão presentes o secretário do Compaz e gestor do Londrina Pazeando, Luis Claudio Galhardi; o jornalista, Gelson Negrão; e alguns convidados, como o cantor e compositor, Nando Cordel. “É um músico nordestino, que já produziu composições para Maria Bethânia, Chico Buarque e Xuxa, por exemplo. No evento ele irá cantar a música Paz pela Paz, que inspira vários movimentos de cultura de paz ao redor do Brasil”, contou Galhardi.

Com a impossibilidade de realizar o evento de maneira física, os organizadores irão simular um abraço virtual, através da plataforma Mannif.app. Interessados em participar podem acessar este canal, clicando aqui. Dentro do aplicativo é necessário inserir o respectivo nome no campo descrito como “slogan”. Lá será gerado um avatar, que vai poder ser movido até o Lago Igapó. É necessário realizar este procedimento no mínimo 24h antes do término do evento, para que o seu nome possa ser visualizado ao vivo pelos outros participantes.

Os participantes ainda poderão conversar com os conselheiros do Compaz, pela plataforma Google Meet, que também ficará disponível para interações, durante a live.

O Abraço no Lago é um evento tradicional que ocorre, desde 2009, em Londrina. Uma vez por ano diversas pessoas se mobilizam para efetuar um grande abraço, em volta do Lago Igapó. Em média, até 2019, cada edição contou com aproximadamente 3mil participantes. “Se trata de um grande evento realizado há anos na cidade. Sempre teve uma grande receptividade. É uma iniciativa que já faz parte da vida dos londrinenses. Queremos que este seja o maior Abraço no Lago de toda a história. Esperamos que pessoas de fora de Londrina, que nunca tiveram a oportunidade de comparecer presencialmente ao evento, possam participar”, afirmou Galhardi.

Para a promoção da iniciativa, o Londrina Pazeando e o Compaz contam com 60 apoiadores. Todas as entidades parceiras podem ser visualizadas através deste link.

