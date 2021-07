14ª Conferência Municipal de Assistência Social abre inscrições

População pode participar gratuitamente do encontro, que vai debater a política assistencial no Município; inscrições e a conferência serão pela internet

Pensando em debater o direito do povo e o dever do Estado, com o financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social, o Município de Londrina realizará a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social. Os interessados em participar já podem se inscrever pela internet, clicando aqui. As inscrições são gratuitas.

A população em geral pode se inscrever até o dia da conferência, já os delegados até domingo (11). A Conferência Municipal de Assistência Social acontecerá nos dias 26 a 29 de julho, das 8h30 às 12h. Somente no dia 28 de julho o encontro acontecerá à tarde, das 14h às 17h30. Devido à pandemia, neste ano, ela será realizado em ambiente virtual, por meio da plataforma “Google Meet” e com transmissão pelas redes sociais Youtube, Facebook, e Instagram do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), organizador da conferência.

Os links de acesso serão disponibilizados pelas redes sociais, e-mail e página do CMAS. Para quem não tem acesso à internet, serão disponibilizados polos de apoio presencial, devendo ser feita a indicação dessa necessidade acessando o link específico disponível no formulário (clique aqui).

Para a presidente do CMAS, Soraya de Paula Garcia, a expectativa é que a conferência tenha ampla participação da sociedade, visto que são espaços legítimos de participação popular. “Para a conferência, nossa expectativa é a melhor. Acreditamos que tanto as mil pessoas que participaram das pré-conferências quanto outras, que participarem agora, pensem sobre a avaliação das políticas sociais e ajudem a propor novas. Com certeza o formato virtual é desafiador, mas com o envolvimento da rede de serviços e da população, vamos poder realizar esse encontro da melhor forma possível”, disse a presidente.

A abertura está prevista para as 9h, do dia 26 de julho, com a aprovação do regimento interno e a avaliação da política de assistência social durante os anos de 2019 a 2021. A secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Marçal Micali, fará a abertura, seguida pela presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Soraya de Paula Garcia de Campos, que apresentará um balanço da gestão do mesmo período.

No dia seguinte, 27 de julho, os participantes poderão assistir à palestra sobre a “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”, que é o tema deste ano. A ministrante será a professora doutora Abigail Torres. Ela é graduada em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), mestre e doutora em Serviço Social, Políticas Sociais e Movimentos Sociais, além de ser pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Seguridade e Assistência Social da mesma universidade.

No dia 28 serão analisadas as propostas e moções, com a posterior votação. No dia seguinte, serão homologadas as candidaturas daqueles que querem concorrer como representantes da sociedade civil no CMAS e a delegados na Conferência Estadual e Nacional de Assistência Social. A escolha se dará por meio de eleição, cujo resultado será apresentado e homologado no mesmo dia. As diretrizes aprovadas na conferência, assim como os eleitos, trabalharão com o conselho durante o biênio 2021-2022. Todos que se inscreverem e participarem dos encontros vão receber certificados.

Pré-conferências

Antes da realização da conferência municipal, foram realizadas diversas pré-conferências, que aconteceram de 15 de maio a 30 de junho. Somente nesses encontros preparatórios, mais de 1.000 pessoas estiveram presentes, participando ativamente. As pré-conferências são momentos prévios de debates, em que se discutem os avanços e demandas da política de assistência social, e as propostas delas decorrentes. Depois de sistematizadas, elas são apresentadas na Conferência Municipal. Assim como a conferência municipal, as pré-conferências foram realizadas à distância, com a utilização de link de acesso disponibilizado via redes sociais, e-mail e site do CMAS.

