2º Dia do Yoga está com inscrições abertas

Evento será realizado no próximo domingo, 16 de junho, no Colégio Estadual Hugo Simas

Será realizado no próximo domingo, 16 de junho, o Dia do Yoga no Colégio Estadual Hugo Simas, localizado na rua Hugo Cabral, 677. São mais de 15 horas de atividades, das 4h às 19h. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no link http://bit.ly/2Wv1dW2. A inscrição será validada na primeira prática do participante com a doação de um produto de limpeza ou um quilo de alimento ou colaboração consciente, que será recebida no dia 15 minutos antes da atividade. Após a inscrição, o participante tem livre acesso a todas as atividades programadas.

A ação é realizada pelo projeto Yoga no Parque, com apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL). O evento busca celebrar o Dia Internacional do Yoga, comemorado no dia 21 de junho. A ideia surgiu no ano passado, a partir da necessidade observada pelos instrutores do projeto em aprofundar assuntos relevantes à área que acabam pouco explorados pelo tempo da prática ao longo da semana, além de detectar o interesse do público para eventos voltados ao tema. O Yoga é uma prática ancestral nascida na Índia, que busca ampliar a consciência e espiritualidade com o objetivo de melhorar o estilo de vida e saúde física e mental.

A programação contará com vivências, oficinas, praça de alimentação e feirinha relacionadas ao tema. Haverá também uma apresentação inédita do grupo de Kirtan, Yoga Sadhana de Balneário Camboriú, e do cicloativista, filósofo e instrutor de Yoga, Goura Nataraj. Serão realizadas diversas práticas de diferentes estilos de yoga e estarão reunidos diversos professores da cidade. Essa união visa agrupar a comunidade local para que essa data se consolide no calendário londrinense.

O 2º Dia do Yoga conta com dois espaços com 17 atrações, que abrangem vários tipos de público, como gestantes, crianças e o público em geral.

Segundo Isadora Rara, uma das organizadoras do evento, além de abranger atividades que ajudem a difundir o Yoga, o evento visa esse ano a conscientização. “Esperamos conseguir integrar práticas e atividades que proporcionem ao público um novo olhar sobre consumo e mudanças nos paradigmas, colaborando para um estilo de vida mais saudável e um planeta mais sustentável”, frisou.

Luara Moreno, que também integra a organização do evento, afirma que o encontro é uma oportunidade de valorizar profissionais, produtores e espaços comuns de Londrina. “Acreditamos que a prosperidade é algo construído através dessas práticas e fundamental para que outras iniciativas acessíveis também se tornem realidade”, finaliza.

Para mais informações sobre o evento, acesse o link https://bit.ly/2diadoyogalondrina.

Coletivo Yoga no Parque – O coletivo é formado por instrutores de meditação e yoga de Londrina. O projeto, iniciado em 2013, oferece práticas de Yoga em diferentes parques da cidade, por meio de atividade de autoconhecimento, não comparativa e não competitiva. O objetivo é difundir a filosofia do Yoga com aulas ao ar livre em parques e espaços públicos de Londrina.

Confira a programação:

ESPAÇO OM

4h15 – 6h15 Sadhana Aquariana com Camila Tabosa e Álvaro Oliveira

6h30 – 7h30 Mahamudra Brasil com Raoni Puntel

7h45 – 8h45 Aula de Hatha Yoga com Marilu Giraldes

9h – 10h Concerto Meditativo com Taças Tibetanas, Feng Gong e Tambor Xamânico com Valdemir José Sonda

10:15 – 11:15 Desvendando o mindfulness com Mariana Matias

11h30 – 12h30 Rotina Diária (Dinacharya) para manutenção da saúde, pela visão do Ayurveda com Deo Marco

13h45 – 15h00 Aula de Yoga e bate-papo sobre ocupação dos espaços públicos e ciclomobilidade com Goura Nataraj

15h15 – 16h30 Kundalini Yôga para casais gestantes e tentantes com Cleunice Zanuto

16h45 – 17h45 Meditação Vipassana – Alimentação consciente com René Neves

18h00 – 19h00 Apresentação Kirtan: Yoga Sadhana (Camboriú-SC) e Centro Namaskar Yoga (Ponta Grossa-PR)

ESPAÇO PRANA

6h45 – 8h00 Prática de Ashtanga Yoga para Iniciantes com Marcela Arantes

8h15 – 9h30 Sequência de Ásanas para redução do dores lombares e contraturas musculares e Yoga Nidra específico com Deo Marco

9h45 – 11h Yogaterapia com Adriane Schultz

11h15 – 12h30 Pensar como uma montanha: ecologia profunda e a mente de principiante com Flavia Quintanilha

12h45 – 13h45 Oficina de invertidas com Maria Jessica Tomazini

15h30 – 16h30 Yoga na floresta – prática de yoga para crianças com Daniel Kloster

16h45 – 18h00 Aula Kundalini Yoga com Glaucia Bonora