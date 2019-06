400 vagas em minicursos de férias gratuitos no Senai em Londrina

O Senai – Londrina oferece uma excelente oportunidade para toda a comunidade da região, possibilitando conhecimento e interação com várias profissões através de minicursos rápidos, realizados na estrutura da instituição, à Rua Belém 844.

Serão disponibilizadas cerca de 400 vagas gratuitas, com limite de inscrições nos “Minicursos de Férias do Senai”, voltados a pessoas que estão cursando ou já concluíram o Ensino Médio, ingressantes no mercado de trabalho ou que ainda estão em dúvida em qual carreira seguir.

Realizados no intervalo de 2 a 12 de julho, em horários variados, a agenda teórica e prática dos minicursos será ministrada pelo corpo docente do Senai de Londrina, composta por professores altamente qualificados e com a excelência de ensino que a instituição oferece.

Regras para o interessado participar:

a) Acessar o blog do Senai em Londrina: www.senailondrina.com

b) Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio.

c) Preencher o formulário cadastral que consta no link acima.

d) O interessado poderá se inscrever em vários minicursos, desde que não conflitam os horários das agendas escolhidas.

e) Para cada minicurso escolhido, o participante deverá repetir o processo do preenchimento do formulário cadastral.

f) O inscrito fica ciente que não serão fornecidos certificados do minicurso que realizar.

g) O inscrito deverá comparecer no Senai em Londrina, no dia 29 de junho/2019 (sábado), das 9h30 às 12h00, para confirmar a sua inscrição.

· Importante:

· O critério para confirmação de matrícula no respectivo minicurso escolhido será por ordem de chegada e/ou até o limite das vagas respectivas.

· Se o inscrito não comparecer no dia acima mencionado (29/6) e/ou chegar fora do horário indicado, automaticamente terá sua inscrição cancelada.

Lista dos minicursos, dias e horários de realização:

1) Como Gerenciar Suas Redes Sociais I Tarde: 02/07

2) Como Gerenciar Suas Redes Sociais I Tarde: 11/07

3) Como Utilizar As Ferramentas Da Qualidade Na Prática I Noite: 03/07

4) Como Utilizar As Ferramentas Da Qualidade Na Prática I Noite: 09/07

5) Comunicação Assertiva E Confecção De Currículo I Tarde: 03/07

6) Comunicação Assertiva E Confecção De Currículo I Tarde: 10/07

7) Conhecendo A Eletromecânica Na Prática I Noite: 02/07 e 03/07

8) Conhecendo A Mecatrônica Na Prática I Tarde: 04/07 e 05/07

9) Conhecendo A Mecatrônica Na Prática I Noite: 04/07 e 05/07

10) Segurança Cibernética I Tarde: 10/07

11) Segurança Cibernética I Noite: 11/07

12) Desenvolvimento De Games I Tarde: 08/07

13) Desenvolvimento De Games I Noite: 09/07

14) Diagnósticos Em Transmissões Mecânicas Automotivas I Tarde: 04/07

15) Diagnósticos Em Transmissões Mecânicas Automotivas I Noite: 04/07

16) Modelando E Customizando Camiseta De Malha I Manhã: 01 e 02/07

17) Modelando E Customizando Camiseta De Malha I Tarde: 08 E 09/07

18) Modelando E Customizando Camiseta De Malha I Noite: 05 E 12/07

19) Panificação E Confeitaria I Manhã: 05/07

20) Panificação E Confeitaria I Tarde: 05/07

21) Panificação E Confeitaria I Manhã: 12/07

22) Panificação E Confeitaria I Tarde: 12/07

23) PNL e RAPPORT - A Comunicação Para O Sucesso I Noite: 04/07

24) PNL e RAPPORT - A Comunicação Para O Sucesso I Noite: 11/07

25) Técnicas De Assepsia E Esterilização De Materiais I Tarde: 03/07

26) Técnicas De Assepsia E Esterilização De Materiais I Tarde: 10/07

27) Técnicas De Conservação De Alimentos I Tarde: 02/07

28) Técnicas De Conservação De Alimentos I Tarde: 04/07

29) Técnicas De Conservação De Alimentos I Noite: 09/07

30) Tecnologia E Reparos Em Motores Automotivos I Tarde: 03/07

31) Tecnologia Em Diagnósticos Automotivos I Tarde: 03/07

32) Tecnologia Em Diagnósticos Automotivos I Noite: 03/07