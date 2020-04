60ª  Edição ExpoLondrina 2020 é transferida para 2021

A Sociedade Rural do Paraná (SRP) informa que a ExpoLondrina 2020 está, oficialmente, transferida para abril de 2021. A decisão se deu após amplo debate e estudos, os quais mostraram a inviabilidade de se reorganizar um evento de tamanha complexidade num momento de tantas incertezas instaladas devido à pandemia do Covid-19.

Algumas opções foram avaliadas. Nenhuma se mostrou viável, uma vez que as incertezas que nos abatem também atingem nossos expositores , parceiros e ao nosso publico. Por isso, a diretoria decidiu pela transferência desta edição e a realização das comemorações dos 60 anos da ExpoLondrina no próximo ano – 2021.

Sobre os ingressos vendidos:

É importante que fique claro que as pessoas que compraram ingressos antecipados terão duas opções: deixar o valor pago em crédito para a próxima edição da ExpoLondrina ou receber a quantia paga à SRP de volta.

A SRP também destaca que todo o trabalho para viabilizar uma devolução só será possível após o relaxamento das orientações de isolamento social, para preservação da saúde de todos. Muitos colaboradores estão trabalhando em home office e o procedimento de devolução requer a força-tarefa de juntar todos em um mesmo espaço, o que é impossível neste momento.

A SRP informa que todo o dinheiro que a entidade recebeu das vendas dos ingressos será devolvido , caso seja esta a opção de comprador. As vendas de responsabilidade da SRP, ingressos ao parque, shows e rodeio, são as que foram realizadas em pontos de venda e no site da Expolondrina.

Caso a opção seja pela devolução do valor pago sob responsabilidade da SRP, essa acontecerá da seguinte forma :

1 – Compras nos pontos de venda (bilheterias no Parque Ney Braga e Boulevard Shopping Londrina): nesses casos, a devolução será feita em local pré-determinado, a ser definido após o relaxamento das orientações de isolamento social;

2 – Compras adquiridas pelo site: Os valores serão devolvidos nas contas bancárias dos adquirentes. No entanto, também só poderá ser feita após o relaxamento das orientações do isolamento social, devido ao trabalho em home office dos colaboradores da empresa.

Reforçamos

Aqueles que fizeram a aquisição nos pontos de venda deverão guardar os ingressos para restituí-los, sem os quais, não será possível a devolução.

Agradecemos a todos pela compreensão e desde já deixamos registrado que a não realização da ExpoLondrina, na data previamente agendada, se deu por determinação das autoridades, embasadas em recomendações de Organizações médicas locais, nacionais e mundiais, e considerando a preservação da saúde de nossa equipe, colaboradores, expositores e visitantes, uma vez que a ExpoLondrina reúne um público de mais de 550 mil pessoas em 11 dias. A SRP pede um pouco mais de paciência, uma vez que a situação em que o país se encontra é nova para todos.

Veja a entrevista do presidente da entidade, Antonio Sampaio (https://www.youtube.com/watch?v=4FBziN92o8I)