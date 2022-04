65 anos da Legião da Boa Vontade em Londrina: data é celebrada com uma programação especial para os atendidos na cidade

Desde 16 abril de 1957, a LBV atua na cidade de Londrina prestando serviços a crianças, adolescentes, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Para celebrar essa data marcante, o Centro Comunitário de Assistência Social da Instituição preparou uma programação diferente, pensada pelas próprias crianças e adolescentes atendidos.

Nos dias 19 e 20/04, a garotada irá participar de oficinas recreativas para garantir a diversão! Além, é claro, de um delicioso churrasco na hora do almoço. Para completar a comemoração, também acontecerá a hora do parabéns, com direito à bolo e a montagem de um painel com mensagens de todos os atendidos.

O aniversário é da LBV, mas a homenagem de carinho e agradecimento são para todos os doadores, parceiros e voluntários que, ao longo desses 65 anos, não mediram esforços para ajudar as famílias atendidas pela Instituição.

Ajude a LBV em Londrina

Em Londrina/PR, são ofertados serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para 150 crianças e adolescentes entre 6 a 15 anos no serviço Criança: Futuro no Presente!, e também para 54 idosos no serviço Vida Plena!.

Endereço: Rua Serra dos Pirineus, 920 – Jd. Bandeirantes – tel.: (43) 3328-1100.

Acompanhe as ações da LBV

Asimp/LBV