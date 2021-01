65 profissionais aprovados no Teste Seletivo da Saúde já estão trabalhando

Dos 95 candidatos que se apresentaram, 65 já estão atuando nas unidades de saúde do Município

A Prefeitura de Londrina já conta com o reforço de novos profissionais de saúde, aprovados no Teste Seletivo nº 166/2020 AMS/SMRH. Na quarta-feira (20), entraram em exercício dois clínicos gerais plantonistas e seis pediatras plantonistas. ontem (21), iniciaram o trabalho um médico veterinário, 16 assistentes de Gestão em Serviços de Saúde, 31 auxiliares de Enfermagem e nove enfermeiros, totalizando 65 profissionais.

Dos 112 profissionais convocados, para os cargos de assistente de Gestão em Serviços de Saúde, auxiliares de Enfermagem e enfermeiros; e para médicos veterinário, clínico geral plantonista e pediatra plantonista, 95 se apresentaram. Os profissionais entram em exercício conforme a documentação vai sendo liberada. A princípio a contratação será pelo período de seis meses, podendo ser avaliado o prazo de vigência de acordo com a necessidade de excepcional interesse público.

Os profissionais foram convocados para atuar em toda a Rede de Saúde do Município, de acordo com as prioridades, em especial nas que atendem os casos de síndromes respiratórias. Segundo o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, esta é mais uma importante ação da Prefeitura de Londrina, de recomposição das escalas de trabalho, para que o Município tenha condição de atender adequadamente o aumento da demanda ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus.

Para suprir as 17 vagas remanescentes, dos profissionais que foram chamados na primeira oportunidade e não compareceram, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) fez uma nova convocação, por meio do Edital nº 004/2021.

A listagem completa dos profissionais convocados, bem como a documentação que deve ser apresentada, está disponível na página do Teste Seletivo, link bit.ly/SaudeTS, e no Jornal Oficial do Município, edição nº 4.253.

NCPML