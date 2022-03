A obra Reforma da Previdência na Prática – Atualizada e Ampliada aborda o novo cenário da previdência no Brasil

Escrito pelas advogadas Carla Benedetti e Manoela Plácido do Amaral*, o livro será lançado amanhã 30/03, levantando todas as questões atuais referentes à reforma da previdência

A obra “Reforma da Previdência na Prática – Atualizada e Ampliada” traz discussões importantes sobre as alterações decorrentes pela Emenda Constitucional 103/2019, apresentando, de maneira prática, as consequências para o segurado vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), bem como ao Regime Previdenciário Próprio de Previdência Social (RPPS), abordado na EC em referência.

“No livro, traçamos um panorama da mais recente Reforma da Previdência, que modificou amplamente o sistema previdenciário, seja na obtenção de requisitos para a conquista dos benefícios, como na aplicação das novas formas de cálculo e contagem, havendo ainda o estabelecimento de regras de transição igualmente rígidas”, afirma uma das autoras, a advogada Carla Benedetti.

O livro, que também pode servir como um manual, auxiliará no estudo e na compreensão dos temas constantes da Reforma da Previdência de 2019 para profissionais do Direito, Economia e Contabilidade, possibilitando entender, de forma mais didática, as mudanças do sistema de Previdência Social.

O lançamento acontece as 19 horas na OAB Londrina - Rua Governador Parigot de Souza, 311 – Jardim Caiçaras, Londrina/Paraná.

Sobre as autoras

Carla Benedetti é sócia da Benedetti Advocacia, mestre em Direito Previdenciário pela PUC-SP, associada ao IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário) e coordenadora da pós-graduação em Direito Previdenciário do Estratégia Concursos.

Manoela Plácido do Amaral é advogada pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e tutora de cursos de pós-graduação à distância.