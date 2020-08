“A voz de quem vivencia a amamentação” é tema de roda de conversa

Iniciativa faz parte do Agosto Dourado, mês dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno

Nesta quinta-feira (27), às 14 horas, será realizada a webconferência “A voz de quem vivencia a amamentação – uma Roda de Conversa”, como parte das Ações do Agosto Dourado, mês dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. A palestra será transmitida via internet e é voltada a profissionais de saúde, estudantes e público em geral.

A moderadora será a enfermeira Sarah Nancy Deggau Hegeto de Souza, docente do Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e membro do Comitê de Aleitamento Materno (CALMA). Os convidados são: Gabrielli Francisco Nunes, Anie Poter Rosa, Daniel Luis Pires Rosa e Marcela Cavagnari.

A coordenadora do CALMA, enfermeira Lilian Poli de Castro, explicou que a Roda de Conversa pretende dar voz para quem vivencia a amamentação. “É preciso que essa mãe receba todo o apoio e empatia de quem a cerca. Amamentar precisa ser aprendido, estimulado, apoiado. Quando uma mulher amamenta, a família também amamenta e essa mãe e família precisam ser cuidados, acompanhados, apoiados”, disse.

Lilian complementou que as mulheres enfrentam muitos obstáculos para conseguirem amamentar seus filhos de forma prazerosa e eficaz. “Nos primeiros meses de vida da criança pode ser difícil. É preciso ter em mente que amamentação não é responsabilidade exclusiva da mãe, é uma responsabilidade social de todos nós. É um dos melhores investimentos para salvar vidas e melhorar a saúde, o desenvolvimento social e econômico de indivíduos e nações”, afirmou.

Para participar da webconferência é necessário se inscrever no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), da Prefeitura de Londrina, por meio da Escola de Governo (clique aqui), com a chave de inscrição VVA-2020. A transmissão será pela plataforma RUTE, do Hospital Universitário (HU) de Londrina - (clique aqui para acessar)

A SMAM/Agosto Dourado de 2020 tem como tema “Apoiar a amamentação para um planeta mais saudável”. Ao longo do mês, diversas ações estão sendo realizadas, a fim de promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, conscientizando sobre a necessidade da amamentação exclusiva até os 6 meses de idade. As atividades estão sendo realizadas em conjunto com o Agosto Azul, comemorado no estado do Paraná para promover a conscientização e adoção de medidas voltadas à saúde do homem e do incentivo a paternidade responsável.

