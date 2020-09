Abertas as inscrições para o 4º Simpósio Municipal de Residências em Saúde

Com o tema “Cuidados Paliativos em Foco”, o evento terá palestras, mesas-redondas e apresentação de trabalhos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizará, nos dias 9 e 10 de outubro, o 4º Simpósio Municipal de Residências em Saúde, que nesta edição traz o tema “Cuidados Paliativos em foco”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 12 de outubro, por meio da Escola de Governo, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com a chave de inscrição SMRS-2020. A transmissão irá ocorrer pelo YouTube, no canal da IFMSA Brazil UEL. O link de acesso será disponibilizado na página do curso no AVA.

As atividades são abertas para profissionais e residentes da saúde, servidores municipais ou qualquer pessoa interessada no tema. A organização é da Comissão de Residência Médica (COREME), da SMS, em parceria com a IFMSA Brazil UEL. Todos os detalhes da programação e informações gerais estão disponíveis nos canais oficiais pelo Facebook (@simposiomunicipal) e Instagram (@simposioonlinedecp).

O evento terá palestras com abordagem de temas variados, ministradas por médicos, enfermeiros e profissionais da área da saúde, atuantes na rede municipal e em outras instituições, além de mesas-redondas, apresentações de trabalhos e outros momentos. Ao todo, serão 12 horas de atividades nos dois dias do curso, que emitirá certificado a todos os participantes inscritos.

De acordo com Beatriz Zampar, médica de Família e Comunidade da SMS, e integrante da organização do 4º Simpósio, os assuntos tratados nesta edição giram em torno dos cuidados paliativos, ou seja, a assistência em saúde prestada por equipe multidisciplinar com foco em melhorar a qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de doença ou agravo que represente ameaça à vida. A busca é promover a prevenção e alívio do sofrimento, a identificação precoce, avaliação e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. “Neste contexto, o simpósio traz palestras e debates que falarão sobre cuidados paliativos e atenção primária, na assistência social, luto, convívio com a morte, a importância do trabalho multidisciplinar, entre outras questões”, citou.

Os participantes inscritos também poderão enviar trabalhos ao evento, em formato de pôster digital, sobre o tema principal. Serão aceitos resumos, de 200 a 500 palavras, no máximo, com o tema Cuidados Paliativos, por meio de abordagens relacionadas. As categorias abertas são pesquisa original, revisão bibliográfica, relatos de caso ou experiência. O e-mail para envio e dúvidas é pmlcoreme@gmail.com .

Os materiais serão submetidos à análise de uma comissão científica, e no primeiro dia da programação serão feitas as apresentações. Os interessados deverão fazer uma inscrição extra, além da primeira, também via Escola de Governo, utilizando outra chave de acesso, com o código APCUIDADOS-2020. O prazo de inscrição é o mesmo do evento, até 12 de outubro.

