Abertas inscrições, gratuitas, para II Agrotalks, com o tema Advocacia e Agronegócio

Já estão abertas as inscrições para o II Agrotalks, com o tema Advocacia e o Agronegócio, realizado pela OAB-Londrina por meio da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio e Sociedade Rural do Parana, e agendado para o dia 2 de julho. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela plataforma Sympla. Esta segunda edição será na modalidade on-line. A abertura oficial será às 8h15 e marcará também o lançamento do II Congresso Paranaense de Direito do Agronegócio, que acontece de 9 a 11 de setembro.

Benê Bianchi/Asimp