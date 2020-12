Ação da CMTU leva músicos para faixa de pedestres

Intervenções integram divulgação do concerto Londrina 86 anos e pretendem chamar a atenção dos condutores para o respeito aos locais de travessia

Na próxima segunda-feira (7), quem passar pelo cruzamento da avenida Higienópolis com a rua Riachuelo, na área central da cidade, terá a chance de apreciar uma pequena demonstração do que será o concerto de aniversário Londrina 86 anos: drive-in com Roney Marczak. A partir das 11h, instrumentistas que farão parte do show ocuparão a faixa de pedestres situada no local para presentear os motoristas com instantes de música e relaxamento.

Além de divulgar o evento, marcado para as 19h do dia 10 de dezembro, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, a ideia é utilizar a melodia dos instrumentos para ressaltar a importância do respeito às áreas de travessia.

Organizada pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), a atividade terá cerca de uma hora de duração. No dia seguinte, terça-feira, a intervenção se repetirá próximo à interseção da avenida Ayrton Senna com a rua João Huss, na Gleba Palhano, região sul.

Música nos ônibus

Com o objetivo de difundir a música instrumental e convocar o público para a festa em homenagem aos 86 anos da cidade, alunos e ex-alunos do violinista e maestro londrinense Roney Marczak circularam em veículos do transporte coletivo. A ação ocorreu na quinta(2) e sexta-feira (4).

Munidos com flauta, harmônica, viola e violino, eles invadiram as linhas 501 – Vivi Xavier e 601 – Acapulco para tornar a viagem dos passageiros mais agradável. Entre as composições executadas estavam clássicos do cancioneiro erudito e brasileiro, que arrancaram aplausos dos usuários.

Concerto de aniversário

Promovido pela Prefeitura de Londrina, CMTU e Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), o show do próximo dia 10 será realizado em formato drive-in devido às orientações de saúde contra a disseminação do coronavírus. O espetáculo poderá ter plateia de até 400 veículos e a entrada está condicionada à doação de 5 kg de alimentos não perecíveis por automóvel.

Em razão da necessidade de controle da lotação do espaço, o interessado em assistir a apresentação deve se inscrever previamente na plataforma Sympla. Para isso, basta acessar o endereço www.sympla.com.br, procurar pelo nome do evento e, então, efetivar o cadastro.

Danylo Alvares – Assessoria CMTU