Ação do Projeto “Aqui a Vista é Bela” vai pintar as casas do Vista Bela

Evento terá também música, dança, histórias, circo e outras atividades

As ações do projeto “Aqui a Vista é Bela” estão de volta. No domingo, dia 10 de fevereiro, o bairro recebe o evento “Colorindo Vidas” (Rua Eugenia Gonçalves Moreno - Vista Bela – Zona Norte). O principal foco vai ser colorir as casas do bairro com grafitte, mas o evento reúne também diversas outras linguagens artísticas. O graffite começa às 10h, as outras atividades, às 15h.

Dentre as atividades culturais, dança de rua com o Projeto “passos para o Futuro”, Assalto Literário, projeto de extensão do Londrix – Festival Literário de Londrina, histórias com Dani Fioruci, Circo com o Palhaço Arnica, do Circo CLAC, apresentação de violino com Brenno Castello Branco e de MPB com Thaise Molin, além de exposição de fotografias de Vinicius Kafo, que tem registrado as atividades realizadas no bairro pelo próprio projeto. A pintura das casas vai ficar a cargo de Capstyle e artistas de Cascavel, Toledo e São Paulo. Haverá ainda cortes de cabelas gratuitos, com João Benitez Barber e atendimento do CRAS Norte (Centro de Referência de Assistência Social).

A produção do evento é do rapper Leandro Palmerah e da CUFA – Central Única das Favelas. O projeto “Aqui a vista é Bela” tem o patrocínio do PROMIC – Programa Municipal de Incentivo à Cultura.