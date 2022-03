Ação integrada do Município promove melhorias e reparos no Estádio do Café

O Estádio do Café, casa dos jogos do Londrina Esporte Clube (LEC), vem recebendo, desde a semana passada, uma série de intervenções e serviços em diversos setores e ambientes. A Prefeitura de Londrina está atuando de forma integrada no local, diariamente, por meio de uma operação conjunta envolvendo equipes de diferentes secretarias e órgãos municipais.

A força-tarefa é realizada com esforços entre Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), Londrina Iluminação (LI) e Secretaria Municipal do Ambiente (Sema). Os serviços estão sendo prestados, paralelamente, com várias frentes atuando ao mesmo tempo, e devem prosseguir pelas próximas semanas, até que todo o cronograma seja finalizado.

Na parte interna do estádio, a área do gramado, onde são disputados os jogos, recebe pintura em seu anel de entorno, nos muros, portões e ferragens. Os bancos de reservas também estão sendo pintados, assim como os bancos onde ficam os vestiários, o mastro da bandeira e os mobiliários em volta do campo.

Um novo muro está sendo construído na área de acesso da torcida visitante, para aprimorar a entrada do público a este espaço. Há a troca de portas dos vestiários e trabalhos de manutenção em outras portas e portões. O muro externo, na entrada da bilheteria principal, também recebe pintura. CMTU e Sema fazem serviços de capina, roçagem e limpeza nas partes interna e externa do estádio, que também ganham reforço na sinalização.

Também estão recebendo manutenção as áreas para espectadores cadeirantes, no anel superior do estádio, com pintura e grade de proteção renovadas. Já nas cabines de imprensa os serviços incluem melhorias em balcões e iluminação, entre outros.

A Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação atua na manutenção da parte hidráulica do estádio, solucionando vazamentos, trabalhando em tubulações e promovendo a troca de torneiras e outros componentes. Esta ação inclui os sanitários, vestiários e outros pontos. Além dos ajustes estruturais, os banheiros e bares estão sendo pintados.

Posteriormente, serão pintadas as arquibancadas do estádio, bem como escadas e corrimãos, os bancos das cadeiras cativas serão revitalizados e a numeração refeita.

O intuito principal das ações é preparar o estádio para que esteja apto a receber os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, que terá início no dia 9 de abril. Nesta data, pela rodada inaugural, o Londrina estreará jogando em casa diante do Náutico (PE). Além disso, algumas melhorias em andamento poderão já ser notadas no Café ainda na segunda fase do Campeonato Paranaense, uma vez que o LEC receberá o Athlético PR, neste domingo (13), em jogo válido pela fase quartas-de-final. E, caso se classifique, o Tubarão poderá ter novas partidas em casa pelo Estadual.

Segundo o presidente da FEL, Marcelo Oguido, o objetivo da força-tarefa é solucionar algumas demandas mais urgentes, promovendo adequações que deixem o Estádio do Café mais seguro e confortável para receber os torcedores, bem como para possibilitar melhores condições aos atletas e todos os profissionais que trabalham nesta praça esportiva. “Várias intervenções estão sendo realizadas simultaneamente, alguns trabalhos mais avançados, outros em fase inicial, e ainda há mais serviços que serão feitos até o começo da Série B. Em breve, fora da força-tarefa, também teremos novos serviços de manutenção no gramado do Café, além de obras de acessibilidade contratadas para melhorias diversas em pisos, corrimãos, escadas, acentos de arquibancadas, banheiros e outras adequações”, destacou.

O presidente da CMTU, Marcelo Cortez, ressaltou que a operação integrada no Estádio do Café é fruto de uma demanda debatida juntamente com o prefeito Marcelo Belinati. “Este grupo de trabalho foi estruturado a partir de reuniões com o prefeito, incluindo lideranças de todos os órgãos envolvidos, além de representantes do Londrina Esporte Clube e da SM Sports, gestora do clube. As ações são importantes, uma vez que a Série B está chegando e é um campeonato de muita visibilidade nacionalmente, ocupando a maior parte do calendário do Londrina durante o ano. A intenção é incentivar o apoio dos torcedores e fazer com que eles se sintam mais confortáveis no estádio”, disse.

Iluminação

Outro foco de atenção da Prefeitura de Londrina é quanto à iluminação do Estádio do Café, cujo sistema vem passando por manutenção e testes que permitirão, posteriormente, a implantação de novos superpostes, mais potentes. O planejamento é feito por meio de uma parceria envolvendo a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), FEL, CMTU e Londrina Iluminação.

A Gerência de Iluminação da SMOP realizou uma simulação para melhoria da iluminação do campo, dentro do projeto que prevê a instalação de quatro novas estruturas de superposte com 20 metros de altura, um em cada ponto de escanteio do gramado, com distância de 15 metros. Cada poste deve ter seis refletores com 1.000W de potência.

No momento, as tratativas são para o recebimento de materiais, refletores, reatores e lâmpadas, além da confecção de suportes/cruzetas que serão utilizados para fixar os projetores no Superposte. Essa etapa de materiais ainda não tem prazo definido para ser realizada.

NCPML