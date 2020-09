ACESF disponibiliza adesão ao PROFIS pela internet

Até o momento, o órgão público contabilizou 610 adesões que renegociaram R$130.500,00, sendo que R$ 76 mil já foram pagos

A Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (ACESF) disponibilizou para a população a adesão ao Programa de Regularização Fiscal (PROFIS 2020) pela internet. Até o final deste mês, aqueles que tiverem dívidas com a autarquia poderão renegociá-las com 100% de desconto nos juros e multas, para os pagamentos feitos à vista. E o melhor: sem precisar sair de casa. Para isso, basta clicar aqui e inserir o número do CPF ou do CNPJ da pessoa interessada.

No site da autarquia, o interessado encontra todas as informações e um passo a passo de como proceder. Quem não puder arcar com o pagamento à vista, pode parcelar o débito em até quatro vezes. Porém, quando parcelado, o desconto nos juros e na multa reduz para 70%, ou seja, o contribuinte pagará apenas 30% do valor devido nos acréscimos pelo atraso no pagamento.

Podem aderir ao PROFIS da Acesf todos aqueles que tenham débitos pendentes gerados até o dia 29 de maio desse ano. Entre as dívidas que permitem a participar no programa, estão as relacionadas à Taxa de Manutenção dos Cemitérios, contratos de serviços funerários e contratos de concessão de uso de jazigos e outros serviços.

Até o final deste ano, as renegociações podem ser realizadas, porém com o passar dos meses, os descontos vão decaindo. O prazo final para adesão é 22 de dezembro de 2020, sendo que o contribuinte somente poderá pagar à vista e receberá 80% de desconto nos juros e multa.

O diretor Administrativo-Financeiro da ACESF, Henrique de Castro Silva, explicou que a expectativa é renegociar quase R$ 4,5 milhões, de 9 mil contribuintes que possuem dívidas com a autarquia. Até o momento, o órgão público realizou 610 adesões de pessoas, que renegociaram R$ 130.500,00, sendo que R$ 76.000,00 já foram pagos.

O dinheiro recebido pela Acesf é utilizado na manutenção dos cemitérios municipais da zona rural e urbana, e da sede da autarquia. Assim, é possível realizar melhorias para os mutuários, que garantam mais conforto, comodidade e segurança durante o atendimento na sede administrativa e aos cemitérios.

PRAZO ADESÃO DESCONTO JUROS/MULTA À VISTA DESCONTO JUROS/MULTA PARCELADO Até 30/09/2020 100% 70% em até 4 X Até 30/10/2020 90% 60% em até 3 X Até 30/11/2020 90% 60% em até 2 X Até 22/12/2020 80% Somente à vista

Atendimento

O contribuinte que tiver alguma dúvida pode escrever para acesf.parcelamento@londrina.pr.gov.br ou telefonar para os números 3372-7891, 3372-7865 e 3372-7881. O horário de funcionamento é das segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. Devido à pandemia gerada pelo novo Coronavírus, o atendimento presencial está sendo realizado apenas em último caso. Para agilizar o procedimento é importante que a população tenha em mãos documentos pessoais como o RG e CPF (ou CNH).