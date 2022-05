Acesf divulga orientações para o próximo domingo (8), Dia das Mães

O prazo para limpeza e manutenção dos jazigos encerra no sábado (7), às 18h; no domingo (8), os cemitérios municipais abrirão das 8h às 18h

Para o próximo domingo (8), quando será comemorado o Dia das Mães, a Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) espera um volume considerável de visitantes nos cemitérios municipais. Como preparativos para a data, os serviços de limpeza serão intensificados ao longo desta semana.

Essas adequações incluem capina interna, varrição e substituição das lixeiras. Também será feita a pintura do meio-fio das vias internas dos cemitérios municipais. Essas ações serão executadas nos cinco cemitérios municipais localizados na área urbana, assim como nos outros oito situados em distritos e patrimônios rurais.

Em relação aos serviços particulares de manutenção dos jazigos, a Acesf orienta que o prazo máximo para os munícipes fazerem a limpeza, pequenas reformas e pinturas encerra sábado (7), às 18h.

O superintendente da Acesf, Péricles Deliberador, explicou que diariamente, inclusive no domingo (8), os cemitérios municipais abrirão das 8h às 18h, tanto da zona rural como da área urbana. “No Dia das Mães, vamos reforçar o número de servidores disponíveis nesses espaços para atender a população e dar toda orientação necessária”, citou.

Quem tiver acesso à internet, pode consultar a localização das sepulturas com antecedência. Basta acessar o site da Acesf e, na página inicial, clicar em “Local do Sepultamento”.

Deliberador lembrou que permanecem proibidos os vasos e arranjos com flores artificiais, pois acumulam água e podem se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti. E no caso de flores naturais, é preciso retirar as embalagens plásticas que possam acumular água da chuva. “Em relação à Covid-19, pedimos que as pessoas tomem todos os cuidados e precauções e, de preferência, utilizem as máscaras”, acrescentou.

